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В Беларуси выросло число организаций, которые платят меньше «минималки». Среди них — налоговая

18.06.2019 17:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси выросло число предприятий, которые платят своим работникам меньше минимальной зарплаты. При этом стало меньше организаций, на которых возникают сложности с выплатой зарплат. Напомним, в марте губернаторам Могилевской и Витебской областей президент объявил выговор за несвоевременную выплату зарплаты организациями.

Отметим, что нарушения в выплате зарплат выявили в апреле, но они могли касаться выплат за предыдущие месяцы. На сегодня некоторые из предприятий уже могли выплатить задержанную зарплату. При этом в отдельных организациях могли быть единичные случаи несвоевременной выплаты зарплаты, а также выдача денег ниже «минималки», но тем не менее они попали в статистику.

В мае в Беларуси выросло число предприятий, которые платят ниже минимальной зарплаты (330 рублей), — до 28-ми, следует из данных Департамента госинспекции труда Минтруда. Месяцем ранее их насчитывалось 23. К примеру, в Минской области число организаций, которые платят меньше «минималки», выросло с 1 до 5-ти. Среди них оказались — инспекция МНС по Логойскому району, предприятия «Имени Василия Захаровича Коржа», «ХожовоАгро2009» (сельхозорганизации), «Селява» (занимается запчастями для автотракторной техники), ЧУП «Нехвядович В.Ч.» (международные грузоперевозки). 

Среди других организаций, на которых зафиксировали случаи выплаты зарплаты ниже «минималки», — Гомельская областная детская клиническая больница медицинской реабилитации, Витебский областной клинический родильный дом, Витебскдрев, филиал «Скидельская птицефабрика» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский», ЖЭУ № 3 Фрунзенского района Минска, Институт философии НАН Беларуси.


В мае у 154 предприятий и индивидуальных предпринимателей обнаружили нарушения по срокам выплаты зарплат и денег при увольнении (в апреле — у 163, а в марте — у 285). Больше всего их насчитывается в Минской области — 40, а меньше всего — в Брестской (6). При этом в Могилевской и Витебской областях, губернаторам которых президент ранее объявил выговор за несвоевременную выплату зарплаты организациями, в мае насчитывалось 11 и 15 таких организаций соответственно.

Среди предприятий, на которых в мае обнаружили нарушения по срокам выплаты зарплат и денег при увольнении, оказались Жабинковская ПМК-10, «Белдревмебель», «Лидский продукт», «Строммаш», компания «Ромакс» (импортер парфюмерно-косметической продукции, средств бытовой химии, сеть магазинов «Остров чистоты»), Борисовский хрустальный завод имени Ф.Э. Дзержинского.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси выросло число предприятий, которые платят своим работникам меньше минимальной зарплаты. При этом стало меньше организаций, на которых возникают...
 
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