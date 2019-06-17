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Сотрудницы белорусского завода добились возможности работать у станка в купальниках из-за жары
Источник материала: Партизан
На белорусском предприятии «БЕЛМАШ» сотрудницам разрешили работать у станка в купальниках. Причиной тому стала установившаяся аномальная жара в начале июня на территории Беларуси, которая повлияла на производительность труда.
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По новым правилам, тестировщицы оборудования могут быть одеты в купальник или красивое белье, не мешающие основному виду деятельности. Для защиты используются фартук, очки и перчатки. Правило действует только в тех случаях, когда температура воздуха превышает 27 градусов по Цельсию.
Нововведение прокомментировали на «БЕЛМАШ»:
«Это неожиданное требование мы обсудили всем коллективом и руководящим составом, проанализировали разную реакцию. Однако, что может быть хуже, чем изнывающий от жары и недееспособный персонал – ведь на кону качество работы. Мы - коммерческое предприятие и обязаны заботиться об эффективности производства, в том числе за счет увеличения производительности труда. В связи с жарой она упала, поэтому мы услышали сотрудниц и решили внедрить такой эксперимент как специальная униформа для персонала женского пола.
Сотрудницы довольны лояльностью руководства, а производительность труда резко выросла - более чем на 20% у всего коллектива. Единственный спорный вопрос на сегодняшний день остался за волосами тестировщиц. Мы считаем небезопасным, когда волосы не собраны. Уверены, мы обсудим все «за» и «против» и придем к совместному решению на благо нашего предприятия. Если эксперимент удастся, то мы планируем перевести на такую «униформу» сотрудников мужского пола. Главное - результат и эффективность хозяйственной деятельности».
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На белорусском предприятии «БЕЛМАШ» сотрудницам разрешили работать у станка в купальниках. Причиной тому стала установившаяся аномальная жара в начале июня на...
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