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Сотрудницы белорусского завода добились возможности работать у станка в купальниках из-за жары

18.06.2019 16:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На белорусском предприятии «БЕЛМАШ» сотрудницам разрешили работать у станка в купальниках. Причиной тому стала установившаяся аномальная жара в начале июня на территории Беларуси, которая повлияла на производительность труда.

Как пишет Телеграф, по требованию женской половины коллектива руководство компании обновило правила дресс-кода для данной категории сотрудников на территории предприятия. Теперь тут можно встретить девушек, тестирующих продукцию компании – деревообрабатывающие станки, в купальниках. 
 
По новым правилам, тестировщицы оборудования могут быть одеты в купальник или красивое белье, не мешающие основному виду деятельности. Для защиты используются фартук, очки и перчатки. Правило действует только в тех случаях, когда температура воздуха превышает 27 градусов по Цельсию.

 
Нововведение прокомментировали на «БЕЛМАШ»:
 
«Это неожиданное требование мы обсудили всем коллективом и руководящим составом, проанализировали разную реакцию. Однако, что может быть хуже, чем изнывающий от жары и недееспособный персонал – ведь на кону качество работы. Мы -  коммерческое предприятие и обязаны заботиться об эффективности производства, в том числе за счет увеличения производительности труда. В связи с жарой она упала, поэтому мы услышали сотрудниц и решили внедрить такой эксперимент как специальная униформа для персонала женского пола.
 
Сотрудницы довольны лояльностью руководства, а производительность труда резко выросла - более чем на 20% у всего коллектива. Единственный спорный вопрос на сегодняшний день остался за волосами тестировщиц. Мы считаем небезопасным, когда волосы не собраны. Уверены, мы обсудим все «за» и «против» и придем к совместному решению на благо нашего предприятия. Если эксперимент удастся, то мы планируем перевести на такую «униформу» сотрудников мужского пола. Главное - результат и эффективность хозяйственной деятельности».
 
Компания «БЕЛМАШ» - это производитель бытовых и полупрофессиональных многофункциональных деревообрабатывающих станков, который расположен в Могилеве и на протяжении 7 лет расширяет ассортимент и рынки сбыта. Сегодня продукцию завода «БЕЛМАШ» можно купить в более чем 2000 магази х в России, Беларуси, Украине, Польше, Сербии, Литве, Латвии, Эстонии, Молдове, Румынии, Бельгии, Мальте, Болгарии и Франции.
 


 
Теги: Могилев
 
 
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На белорусском предприятии «БЕЛМАШ» сотрудницам разрешили работать у станка в купальниках. Причиной тому стала установившаяся аномальная жара в начале июня на...
 
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