Французская полиция арестовала Мишеля Платини

Источник материала: Ежедневник





Бывший президент УЕФА Мишель Платини арестован французской полицией. Его подозревают в коррупции во время присвоения Катару права на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года.

Бывший президент УЕФА и чемпион Европы в составе сборной Франции в очередной раз оказался в центре коррупционного скандала, связанного с получением Катаром права на проведение мирового первенства по футболу в 2022 году, пишет РБК.

Во вторник экс-чиновник был арестован и доставлен в антикоррупционное управление судебной полиции в Нантерре, пригороде Парижа.

Не исключено, что в связи со скандалом чемпионат 2022 года будет перенесен.