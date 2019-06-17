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Французская полиция арестовала Мишеля Платини

18.06.2019 17:38 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Французская полиция арестовала Мишеля Платини

Бывший президент УЕФА Мишель Платини арестован французской полицией. Его подозревают в коррупции во время присвоения Катару права на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года.

Бывший президент УЕФА и чемпион Европы в составе сборной Франции в очередной раз оказался в центре коррупционного скандала, связанного с получением Катаром права на проведение мирового первенства по футболу в 2022 году, пишет РБК.

Во вторник экс-чиновник был арестован и доставлен в антикоррупционное управление судебной полиции в Нантерре, пригороде Парижа.

Не исключено, что в связи со скандалом чемпионат 2022 года будет перенесен.

 
 
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Бывший президент УЕФА Мишель Платини арестован французской полицией. Его подозревают в коррупции во время присвоения Катару права на проведение чемпионата мира...
 
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