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Все сеты - 5 рублей. Чем будут кормить на Фестивале Европейских игр

18.06.2019 18:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 21 июня по 2 июля в парке «Дримлэнд» пройдет Фестиваль Европейских игр. Там выступят: ЛСП, Слим, Лигалайз и еще более 300 артистов. Организаторы предлагают вам посетить фудкорт, где все блюда будут стоить 5 рублей.

Интересным решением для Фестивальной зоны стало специальное блюдо от каждого участника фудкорта по специально цене — 5 рублей. Если сравнивать с «Песочницей» или «Гастрофестом», где стоимость блюд или сетов начинается от 7 рублей, на Фестивальной зоне за 12 дней вы сможете попробовать большое количество вкусных решений от более чем 20 заведений и чуть-чуть сэкономить.

Рассказываем, что в меню по 5 рублей.

  • Кантри-пицца — «Красивые пончики»
  • Bulba Frites — картофель по-бельгийски с соусом
  • Skill Grill — хот-дог «Skill — дог»
  • Ратов — мини-сет «Ассорти из улиток» с фирменным гужером и багетом от пекарни Лен

Ассорти из улиток
  • Monkey Brothers — крафт-сэндвич «Цезарь»
  • Пан Качын — «Пивной блин с пивной начинкой»
  • Динамо-Брест — «Фирменный плов»
  • Drive Cafe — гамбургер Drive Cafe
  • Арбат — «Картофельный сет»

Картофельный сет
  • BBJ — крокеты Mac n Cheese
  • «С пылу с жару» — блинчик по-французски
  • Снав — шашлык из шея / хачапури
  • Pasta la vista — паста-пончик «Курица Карри» и начос

Паста-пончик «Курица Карри»
  • Гастро-бар «Артемида» — ребра барбекю по-техасски
  • Grill Bus — хот-дог «Баварский»
  • Мама дома — блин «Голландец» со сгущенкой и печеньем
  • Экспромто-фуд — драники со сметаной и соленым огурцом
  • Шнып — «Мастер-сет»

Напоминаем, что на Фестивальной зоне также будет представлена зона спорта с главными спортивными клубами страны (Динамо-Брест, БАТЭ, Цмоки Минск, СКА-Минск, день Бокса, день греко-римской борьбы, паркура, а также фитнес, танцы, йога, бег и много другое). Это чтобы блюда Фестивальной зоны за 12 дней не отложились в виде лишних килограммов.

Когда: 21 июня — 2 июля.

Где: «Дримлэнд».

Сколько: билет на все 12 дней фестиваля — 55 рублей.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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С 21 июня по 2 июля в парке «Дримлэнд» пройдет Фестиваль Европейских игр. Организаторы предлагают вам посетить фудкорт, где все блюда будут стоить 5 рублей.
 
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