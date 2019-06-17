Все сеты - 5 рублей. Чем будут кормить на Фестивале Европейских игр

Источник материала: Tut.by

С 21 июня по 2 июля в парке «Дримлэнд» пройдет Фестиваль Европейских игр . Там выступят: ЛСП, Слим, Лигалайз и еще более 300 артистов. Организаторы предлагают вам посетить фудкорт, где все блюда будут стоить 5 рублей.

Интересным решением для Фестивальной зоны стало специальное блюдо от каждого участника фудкорта по специально цене — 5 рублей. Если сравнивать с «Песочницей» или «Гастрофестом», где стоимость блюд или сетов начинается от 7 рублей, на Фестивальной зоне за 12 дней вы сможете попробовать большое количество вкусных решений от более чем 20 заведений и чуть-чуть сэкономить.

Рассказываем, что в меню по 5 рублей.

Кантри-пицца — «Красивые пончики»

— «Красивые пончики» Bulba Frites — картофель по-бельгийски с соусом

— картофель по-бельгийски с соусом Skill Grill — хот-дог «Skill — дог»

— хот-дог «Skill — дог» Ратов — мини-сет «Ассорти из улиток» с фирменным гужером и багетом от пекарни Лен

Ассорти из улиток Monkey Brothers — крафт-сэндвич «Цезарь»

— крафт-сэндвич «Цезарь» Пан Качын — «Пивной блин с пивной начинкой»

— «Пивной блин с пивной начинкой» Динамо-Брест — «Фирменный плов»

— «Фирменный плов» Drive Cafe — гамбургер Drive Cafe

— гамбургер Drive Cafe Арбат — «Картофельный сет»

Картофельный сет BBJ — крокеты Mac n Cheese

— крокеты Mac n Cheese «С пылу с жару» — блинчик по-французски

— блинчик по-французски Снав — шашлык из шея / хачапури

— шашлык из шея / хачапури Pasta la vista — паста-пончик «Курица Карри» и начос

Паста-пончик «Курица Карри» Гастро-бар «Артемида» — ребра барбекю по-техасски

— ребра барбекю по-техасски Grill Bus — хот-дог «Баварский»

— хот-дог «Баварский» Мама дома — блин «Голландец» со сгущенкой и печеньем

— блин «Голландец» со сгущенкой и печеньем Экспромто-фуд — драники со сметаной и соленым огурцом

— драники со сметаной и соленым огурцом Шнып — «Мастер-сет»

Напоминаем, что на Фестивальной зоне также будет представлена зона спорта с главными спортивными клубами страны (Динамо-Брест, БАТЭ, Цмоки Минск, СКА-Минск, день Бокса, день греко-римской борьбы, паркура, а также фитнес, танцы, йога, бег и много другое). Это чтобы блюда Фестивальной зоны за 12 дней не отложились в виде лишних килограммов.

Когда: 21 июня — 2 июля. Где: «Дримлэнд» . Сколько: билет на все 12 дней фестиваля — 55 рублей. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

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