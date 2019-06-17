Все сеты - 5 рублей. Чем будут кормить на Фестивале Европейских игр

С 21 июня по 2 июля в парке «Дримлэнд» пройдет Фестиваль Европейских игр. Там выступят: ЛСП, Слим, Лигалайз и еще более 300 артистов. Организаторы предлагают вам посетить фудкорт, где все блюда будут стоить 5 рублей.
Интересным решением для Фестивальной зоны стало специальное блюдо от каждого участника фудкорта по специально цене — 5 рублей. Если сравнивать с «Песочницей» или «Гастрофестом», где стоимость блюд или сетов начинается от 7 рублей, на Фестивальной зоне за 12 дней вы сможете попробовать большое количество вкусных решений от более чем 20 заведений и чуть-чуть сэкономить.
Рассказываем, что в меню по 5 рублей.
Кантри-пицца — «Красивые пончики»
Bulba Frites — картофель по-бельгийски с соусом
Skill Grill — хот-дог «Skill — дог»
Ратов — мини-сет «Ассорти из улиток» с фирменным гужером и багетом от пекарни Лен
Monkey Brothers — крафт-сэндвич «Цезарь»
Пан Качын — «Пивной блин с пивной начинкой»
Динамо-Брест — «Фирменный плов»
Drive Cafe — гамбургер Drive Cafe
Арбат — «Картофельный сет»
BBJ — крокеты Mac n Cheese
«С пылу с жару» — блинчик по-французски
Снав — шашлык из шея / хачапури
Pasta la vista — паста-пончик «Курица Карри» и начос
Гастро-бар «Артемида» — ребра барбекю по-техасски
Grill Bus — хот-дог «Баварский»
Мама дома — блин «Голландец» со сгущенкой и печеньем
Экспромто-фуд — драники со сметаной и соленым огурцом
Шнып — «Мастер-сет»
Напоминаем, что на Фестивальной зоне также будет представлена зона спорта с главными спортивными клубами страны (Динамо-Брест, БАТЭ, Цмоки Минск, СКА-Минск, день Бокса, день греко-римской борьбы, паркура, а также фитнес, танцы, йога, бег и много другое). Это чтобы блюда Фестивальной зоны за 12 дней не отложились в виде лишних килограммов.