Внимание, возраст!

Источник материала: Вороновская газета





Специальные комплексные мероприятия под таким названием

проводятся с 17 по 21 июня на территории района.

На Вороновщине за пять месяцев текущего года совершено 11 преступлений в отношении одиноких или одиноко проживающих граждан пожилого возраста. По видам преступлений, как и в предыдущие годы, преобладают кражи личного имущества граждан. В процентном отношении данный показатель составляет 90,9% от общего числа совершенных преступлений в отношении пожилых граждан. Чаще всего предметом посягательств являются продовольственные товары, деньги, иные предметы (бытовые инструменты, металлолом и т.д.). Как правило, хищения совершены путем свободного доступа. Возраст потерпевших граждан — от 65 лет и старше.

Исходя из вышеизложенных фактов, милиция настоятельно рекомендует:

— храните деньги, документы, государственные награды в разных местах, исключающих легкую доступность к ним. Крупные денежные суммы — в отделениях банков;

— не пускайте в квартиру посторонних людей, если их вызов и пребывание у вас не вызвано реальной необходимостью (работники ремонтных служб, ЖКХ). Делайте это только после ознакомления с предоставленными ими документами либо уточните причину их прихода в диспетчерских службах поселка. По возможности пригласите присутствовать при беседах с ними соседей или родственников;

— не оставляйте в квартире без присмотра, даже на короткое время, посторонних людей;

— не соглашайтесь пропустить в квартиру людей, предлагающих приобретение товаров по низким ценам или предоставление гуманитарной помощи. При проявлении ими настойчивости немедленно информируйте об этом дежурную службу милиции или своего участкового инспектора;

— обнаружив следы проникновения в вашу квартиру, пропажу ценных вещей, денег или документов, немедленно сообщите об этом по телефону 102, так как своевременное прибытие милиции на место происшествия во многом способствует раскрытию совершенного преступления.

Отдел охраны правопорядка и профилактики Вороновского РОВД.