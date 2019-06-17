ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Внимание, возраст!

18.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Внимание, возраст!

Специальные комплексные мероприятия под таким названием

проводятся с 17 по 21 июня на территории района.

На Вороновщине за пять месяцев текущего года совершено 11 преступлений в отношении одиноких или одиноко проживающих граждан пожилого возраста. По видам преступлений, как и в предыдущие годы, преобладают кражи личного имущества граждан. В процентном отношении данный показатель составляет 90,9% от общего числа совершенных преступлений в отношении пожилых граждан. Чаще всего предметом посягательств являются продовольственные товары, деньги, иные предметы (бытовые инструменты, металлолом и т.д.). Как правило, хищения совершены путем свободного доступа. Возраст потерпевших граждан — от 65 лет и старше.

Исходя из вышеизложенных фактов, милиция настоятельно рекомендует:

— храните деньги, документы, государственные награды в разных местах, исключающих легкую доступность к ним. Крупные денежные суммы — в отделениях банков;

— не пускайте в квартиру посторонних людей, если их вызов и пребывание у вас не вызвано реальной необходимостью (работники ремонтных служб, ЖКХ). Делайте это только после ознакомления с предоставленными ими документами либо уточните причину их прихода в диспетчерских службах поселка. По возможности пригласите присутствовать при беседах с ними соседей или родственников;

— не оставляйте в квартире без присмотра, даже на короткое время, посторонних людей;

— не соглашайтесь пропустить в квартиру людей, предлагающих приобретение товаров по низким ценам или предоставление гуманитарной помощи. При проявлении ими настойчивости немедленно информируйте об этом дежурную службу милиции или своего участкового инспектора;

— обнаружив следы проникновения в вашу квартиру, пропажу ценных вещей, денег или документов, немедленно сообщите об этом по телефону 102, так как своевременное прибытие милиции на место происшествия во многом способствует раскрытию совершенного преступления.

Отдел охраны правопорядка и профилактики Вороновского РОВД.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специальные комплексные мероприятия под таким названием проводятся с 17 по 21 июня на территории района. На Вороновщине за пять месяцев текущего года совершено 11...
 
Новости дня
Новости разные
 
Есть ли нитраты в овощах на вашем огороде?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика