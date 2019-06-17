Детский велозаезд и новая трасса: веломарафон «Суседзi-2019» возвращается

Источник материала: Вороновская газета





Международный веломарафон «Суседзi-2019» 20 июля стартует на шлюзе Домбровка на Августовском канале.

Принять участие в IX веломарафоне традиционно может любой желающий. Организаторы обещают сюрпризы. Например, в этом году на «Суседзях» станет на одну дистанцию больше.

Для некоторых участников мини-марафон был слишком коротким, а полумарафон — слишком сложным. Новую дистанцию «Фит-марафон» , протяженностью 15-25 километров смогут преодолеть как новички, так и учащиеся велошкол.

Соревнования проводятся на четырех различных дистанциях:

– «Марафон» (~65 км);

– «Полумарафон» (~39 км);

– «Фит-марафон» (~20 км);

– «Мини-марафон» (~7 км).

Не забыли и о самых маленьких велосипедистах – для них подготовили детский велозаезд на 100 метров.





– Принять участие в веломарафоне может любой желающий, – рассказывают организаторы, – важно лишь наличие велосипеда , шлема и хорошего настроения. Пол, возраст и велосипедный стаж значения не имеют. К участию также приглашаются команды.

К слову, подростки в возрасте от 14 до 18 лет могут выйти на старт при наличии расписки от родителей, дети до 14 лет – при сопровождении одного из родителей. Самые маленькие спортсмены могут принять участие в детском велозаезде на беговелах и велосипедах.





Что? Веломарафон «Суседзi-2019».

Где? Шлюз Домбровка, Августовский канал.

Когда? 20 июля.

Фото: из архива «ГП» https://grodnonews.by/