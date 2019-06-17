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Детский велозаезд и новая трасса: веломарафон «Суседзi-2019» возвращается
18.06.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Международный веломарафон «Суседзi-2019» 20 июля стартует на шлюзе Домбровка на Августовском канале.
Принять участие в IX веломарафоне традиционно может любой желающий. Организаторы обещают сюрпризы. Например, в этом году на «Суседзях» станет на одну дистанцию больше.
Для некоторых участников мини-марафон был слишком коротким, а полумарафон — слишком сложным. Новую дистанцию «Фит-марафон» , протяженностью 15-25 километров смогут преодолеть как новички, так и учащиеся велошкол.
– «Марафон» (~65 км);
– «Полумарафон» (~39 км);
– «Фит-марафон» (~20 км);
– «Мини-марафон» (~7 км).
Не забыли и о самых маленьких велосипедистах – для них подготовили детский велозаезд на 100 метров.
– Принять участие в веломарафоне может любой желающий, – рассказывают организаторы, – важно лишь наличие велосипеда , шлема и хорошего настроения. Пол, возраст и велосипедный стаж значения не имеют. К участию также приглашаются команды.
К слову, подростки в возрасте от 14 до 18 лет могут выйти на старт при наличии расписки от родителей, дети до 14 лет – при сопровождении одного из родителей. Самые маленькие спортсмены могут принять участие в детском велозаезде на беговелах и велосипедах.
Что? Веломарафон «Суседзi-2019».
Где? Шлюз Домбровка, Августовский канал.
Когда? 20 июля.
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Международный веломарафон «Суседзi-2019» 20 июля стартует на шлюзе Домбровка на Августовском канале. Принять участие в IX веломарафоне традиционно может любой...
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