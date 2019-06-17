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В Солигорске пройдет Республиканская спартакиада по боксу среди школьников. АНОНС.
18.06.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
12 июня 2019 21:07 1242
В Солигорске пройдет Республиканская спартакиада по боксу среди школьников. АНОНС.
12 июня в Солигорске стартует Республиканская спартакиада по боксу среди юношей 2005-2006 гг р. Предварительные поединки начнутся завтра, 13 июня.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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12 июня 2019 21:07 1242 В Солигорске пройдет Республиканская спартакиада по...
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