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В Солигорске пройдет Республиканская спартакиада по боксу среди школьников. АНОНС.

18.06.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


12 июня 2019 21:07 1242

В Солигорске пройдет Республиканская спартакиада по боксу среди школьников. АНОНС.

Автор: Эдуард Кидяев.

12 июня в Солигорске стартует Республиканская спартакиада по боксу среди юношей 2005-2006 гг р. Предварительные поединки начнутся завтра, 13 июня.

В Солигорске пройдет Республиканская спартакиада по боксу среди школьников. АНОНС.


12 июня. СРЕДА.
14:30-17:30 — мандатная комиссия по допуску команд
18:00 — заседание судейской коллегии

13 июня. ЧЕТВЕРГ.
08:00-10:00 — взвешивание
10:30 — жеребьевка
15:30 — открытие соревнований
16:00 — предварительные поединки

14 июня. ПЯТНИЦА.
08:00-09:00 — взвешивание
15:00 — четвертьфинальные поединки

15 июня. СУББОТА
08:00-09:00 — взвешивание
15:00 — полуфинальные поединки

16 июня. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
07:00-07:30 — взвешивание
11:00 — финальные поединки
14:30 — Награждение победителей и призеров. Закрытие соревнований.

В Солигорске пройдет Республиканская спартакиада по боксу среди школьников. АНОНС.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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12 июня 2019 21:07 1242 В Солигорске пройдет Республиканская спартакиада по...
 
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