В Мстиславском районе стартовала летняя школа ассоциации «Образование в интересах устойчивого развития»

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Сегодня в Ходосах начала работу летняя школа для педагогов «Образование в интересах достижения Целей устойчивого развития: подходы, проблемы, практики».

Ходосовская средняя школа собрала представителей различных учреждений образования с разных уголков Беларуси. Пять дней они будут слушать лекции, участвовать в различных тренингах, мероприятиях.

Организаторы «летника» — ассоциация «Образование для устойчивого развития» и координационный центр «Образование в интересах устойчивого развития» Белорусского государственного педагогического университета.

Светлана КВЯТКОВСКАЯ.