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В Мстиславском районе стартовала летняя школа ассоциации «Образование в интересах устойчивого развития»

18.06.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Сегодня в Ходосах начала работу летняя школа для педагогов «Образование в интересах достижения Целей устойчивого развития: подходы, проблемы, практики».

Ходосовская средняя школа собрала представителей различных учреждений образования с разных уголков Беларуси. Пять дней они будут слушать лекции, участвовать в различных тренингах, мероприятиях.

Организаторы «летника» — ассоциация «Образование для устойчивого развития» и координационный центр «Образование в интересах устойчивого развития» Белорусского государственного педагогического университета.

 

Светлана КВЯТКОВСКАЯ.

 
 
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Сегодня в Ходосах начала работу летняя школа для педагогов «Образование в интересах достижения Целей устойчивого развития: подходы, проблемы, практики»....
 
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