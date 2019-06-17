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В Мстиславском районе стартовала летняя школа ассоциации «Образование в интересах устойчивого развития»
18.06.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Сегодня в Ходосах начала работу летняя школа для педагогов «Образование в интересах достижения Целей устойчивого развития: подходы, проблемы, практики».
Ходосовская средняя школа собрала представителей различных учреждений образования с разных уголков Беларуси. Пять дней они будут слушать лекции, участвовать в различных тренингах, мероприятиях.
Организаторы «летника» — ассоциация «Образование для устойчивого развития» и координационный центр «Образование в интересах устойчивого развития» Белорусского государственного педагогического университета.
Светлана КВЯТКОВСКАЯ.
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В Мстиславском районе стартовала летняя школа ассоциации «Образование в интересах устойчивого развития»
Сегодня в Ходосах начала работу летняя школа для педагогов «Образование в интересах достижения Целей устойчивого развития: подходы, проблемы, практики»....
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