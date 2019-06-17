Мотоциклисты заблокировали проезд пьяному водителю и передали его ГАИ

Источник материала: Tut.by

Водителя BMW заблокировали и передали инспекторам ГАИ мотоциклисты. Байкеры обратили внимание на его странное поведение. Как выяснилось позже, 30-летний водитель легковушки был пьян. Подробности сообщила минская Госавтоинспекция .

Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 16 июня, около 2 часов ночи. Двигаясь по пр. Независимости, BMW совершил столкновение по касательной траектории с Kia Rio, однако не остановился и продолжил движение. Это заметили следовавшие в попутном направлении мотоциклисты, которые и заблокировали BMW проезд, а затем вызвали сотрудников милиции. Прибывший экипаж ГАИ задержал нетрезвого водителя. Автомобиль доставлен на штрафстоянку.

ГАИ напоминает, что за управление авто в пьяном виде водителю грозит штраф в размере от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления транспортным средством сроком на три года. За аналогичное правонарушение повторно в течение года после привлечения к административной ответственности наступает уголовная ответственность.

Госавтоинспекция обращается к возможным свидетелям того, что за руль транспортного средства садится нетрезвый водитель или на проезжей части находится пешеход в состоянии опьянения, с просьбой не оставаться равнодушными и звонить в ОДС ГАИ ГУВД Мингорисполкома (222−17−17) или по телефону 102.