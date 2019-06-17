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Мотоциклисты заблокировали проезд пьяному водителю и передали его ГАИ

18.06.2019 18:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водителя BMW заблокировали и передали инспекторам ГАИ мотоциклисты. Байкеры обратили внимание на его странное поведение. Как выяснилось позже, 30-летний водитель легковушки был пьян. Подробности сообщила минская Госавтоинспекция.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 16 июня, около 2 часов ночи. Двигаясь по пр. Независимости, BMW совершил столкновение по касательной траектории с Kia Rio, однако не остановился и продолжил движение. Это заметили следовавшие в попутном направлении мотоциклисты, которые и заблокировали BMW проезд, а затем вызвали сотрудников милиции. Прибывший экипаж ГАИ задержал нетрезвого водителя. Автомобиль доставлен на штрафстоянку.

ГАИ напоминает, что за управление авто в пьяном виде водителю грозит штраф в размере от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления транспортным средством сроком на три года. За аналогичное правонарушение повторно в течение года после привлечения к административной ответственности наступает уголовная ответственность.

Госавтоинспекция обращается к возможным свидетелям того, что за руль транспортного средства садится нетрезвый водитель или на проезжей части находится пешеход в состоянии опьянения, с просьбой не оставаться равнодушными и звонить в ОДС ГАИ ГУВД Мингорисполкома (222−17−17) или по телефону 102.

 
 
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Инцидент произошел в минувшее воскресенье 16 июня около 2 часов ночи.
 
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