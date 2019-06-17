Увольнение года! За прогулы в течение 2 лет случчанина уволили по статье

Источник материала: Слуцк Город

27-летний Вячеслав Соколов живёт в Слуцке и работает в военной части в Старых Дорогах. В начале мая этого года ему пришло письмо с бывшего места работы. Оказывается, что до сих пор он числился на одном из торговых объектов Слуцка продавцом, с которого уволился более 2 лет назад. В интервью для SlutskGorod парень рассказал об этом курьёзном случае.



Вячеслав Соколов. Фото: Ольга Кононович.

До 2017 года Вячеслав работал продавцом на одном из торговых объектов Солигорска. В месяц на дорогу приходилось отдавать приличную сумму денег и парень решил перевестись в Слуцк в магазин этой же компании. По причинам этического характера Вячеслав отказался озвучивать название торговой сети.

- Новый коллектив был очень хороший, но отношения с директором торгового объекта у нас не сложились с первых дней. Она постоянно придиралась и цеплялась по каждой мелочи. Хотя после моего прихода на точку, у нас выросли продажи. На то время мне было 25 лет, а директору 19, - говорит парень.

Проработав пару месяцев, Слава заболел и не вышел на работу. В тот же день ему позвонила директор и стала выяснять причину отсутствия в жесткой, как показалось Вячеславу, форме.

- Эта девочка начала просто «выносить мне мозг». Она отчитывала меня как мальчика. Я психанул, пришёл на работу и написал два заявления - одно на увольнение, а второе на то, чтобы мне отправили трудовую книжку по почте. Ведь головной офис компании находится в Минске, и в противном случае мне пришлось бы самому ехать за ней, - рассказывает парень.

Вячеслав утверждает, что положил заявления на стол директору объекта, попросил отправить их в офис компании и ушёл. Он говорит, что на тот момент для подачи заявления на увольнение требовалась только его подпись. И отработку никогда не требовали. Поэтому ни минуты не сомневался, что его удовлетворят, а трудовую пришлют по почте.

После этого Вячеслав занялся поисками нового места работы. Трудовую парень так и не дождался, поэтому завёл новую. На сегодняшний день он сменил уже два места и сейчас работает в воинской части в Старых Дорогах.

Буквально в середине мая этого года ему домой пришло письмо от бывшего работодателя с претензией: «Почему вы не ходите на работу с 7 февраля 2017 года?». Оказывается, что парень до сих пор числится в этой компании.

- Я сразу очень сильно смеялся и подумал, что это какой-то розыгрыш. Но всё же позвонил в головной офис. Мне сказали, что моего заявления у них нет. И спросили, писал ли я его вообще. Я думаю, что директор торгового объекта не отправила его, а просто порвала. Но почему тогда мне не позвонили раньше, вот это самое странное, - рассказывает молодой человек.

Вячеславу предложили снова написать и отправить заявления в Минск. При этом просили указать причину отсутствия на рабочем месте. Парень так и сделал, но до начала июня ответа от руководства компании так и не дождался.

В итоге он снова позвонил в минский офис, где ответили, что письма снова нет. Тогда парню посоветовали подойти на точку и подписать приказ на увольнение. Кроме того его уведомили, что увольняют по статье за прогулы и начисляют отпускные за 10 календарных дней.

- Меня это даже повеселило, если честно. Трудовую пока ещё не вернули, но, по сути, она мне уже не нужна. На мой взгляд, контора там нормально так денег «отмыла» на душе. Ну, а как, ведь там на меня и налоги платили, и подарки к Новому году давали. Кому это всё ушло? И как это: работник не является больше двух лет на работу, и это никого не волнует, - удивляется Вячеслав.

Девушка, которая исполняла обязанности директора торгового объекта, давно уволилась. Поэтому что на самом деле тогда произошло, нам узнать не удалось. Парень уверен, что если бы не письмо от компании, он до сих пор бы числился её сотрудником. Да и смысла поднимать вопрос, куда же всё-таки ушли деньги с его оклада, он не видит.