«Прибыль я установил 280%». В суде рассматривают иск юристов против таксистов с высокими тарифами

Источник материала: Tut.by

В суде Заводского района Минска начали рассматривать гражданское дело по иску Регионального общества защиты потребителей против фирмы-перевозчика автомобилями такси «Киттакс». Юристы общества считают, что «тарифы на перевозку такси фирмы неправомерно завышены». Это первый такой процесс в Беларуси.





— При формировании цен на оказание услуг такси перевозчики применяют свободные тарифы. Вместе с тем, свободная цена складывается под воздействием спроса и предложения в условиях свободной конкуренции, однако тарифы «Киттакс» на 800% превышают среднерыночные цены — это неправомерное завышение, оно не согласуется с уровнем тарифов, сложившихся на рынке, — объяснил причину иска в начале заседания Дмитрий Малец, заместитель председателя Правления общественного объединения «Региональное общество защиты потребителей».

Столичное частное предприятие «Киттакс» занимается автомобильными перевозками такси. Тарифы этой компании намного выше, чем установленные в службах, в которых такси можно вызвать онлайн или по телефону через диспетчера.

Тарифы, пот которым работает фирма «Киттакс» Например, средняя стоимость услуг такси по Минску составляет: абонирование (включающее посадку и 3 км проезда) — 4 рубля 50 копеек, 1 км проезда в городе — 55 копеек, за городом — 85 копеек.

Истец считает, что водители перевозчики кроме того, что размещают свои тарифы на видном месте, должны объявлять о них пассажиру. Кроме того, пассажир может узнать от водителя, какой будет ориентировочная стоимость поездки (пункты 159 и 169 Правил автомобильных перевозок пассажиров).



Дмитрий Малец, заместитель председателя Правления общественного объединения «Региональное общество защиты потребителей».

В своем иске Региональное общество защиты потребителей просит суд признать действия «Киттакс» в сфере перевозок противоправными, а также обязать ответчика прекратить противоправные действия в отношении своих клиентов.

Ответчик — Игорь Кибардин, директор предприятия «Киттакс» с предъявленным иском не согласился.

— С чего вы взяли, что водитель должен устно объявлять установленные на перевозки тарифы? — интересуется он у истца.

— Согласно статье 159 Правил автомобильных перевозок — «размер платы за подачу автомобиля-такси по заказу, посадку в автомобиль-такси, тарифы за 1 км пробега и 1 час простоя объявляются пассажиру автомобильным перевозчиком или диспетчером такси» и части 2 статьи 10 закона «О защите прав потребителей» — исполнитель обязан оказывать содействие потребителю в свободном выборе услуги, — объясняет юрист.

— А в чем вы видите противоправность действий ответчика? — спрашивает судья у представителя общества защиты прав потребителей.

— По закону гражданские правоотношения должны основываться на добропорядочности и разумности, никому нельзя действовать с намерением причинить вред другому лицу. Свободный тариф, по которому работает фирма, должен складываться под воздействием спроса и предложения в условиях свободной конкуренции. Сегодня средний тариф в такси — 64 копейки за километр пути, у «Киттакс» — 5 рублей. Перевозчик должен доводить информацию о тарифах до пассажиров. А если пассажир сел на заднее сиденье и не видит табличку из-за спинки переднего сиденья, а водитель молчит. Какое же это содействие? Это недобросовестные действия…



Игорь Кибардин, директор предприятия «Киттакс»

Директор «Киттакс» Игорь Кибардин рассказал, что фирма его работает уже пять лет. В штате предприятия 13 человек, из которых 9 водителей работают на полную ставку. Есть еще 9 таксистов, которые занимаются перевозками в качестве подработки, а значит не полную смену. Большая часть таксистов работает по тарифам диспетчерских служб 135 и 7788, но двое — берут пассажиров от борта в местах большого скопления людей и везут их по повышенным тарифам, которые официально утверждены на фирме.

Кстати, Вадим, который за поезду в полтора километра потребовал с пассажирки 73 рубля, в компании уже не работает — уволился по соглашению сторон. Хотя директор признается: расстались, потому что ему надоело слушать жалобы на водителя.

— Табличка с тарифами, напечатанными крупным шрифтом, висит впереди и посередине — так, чтобы ее было видно пассажирам сзади. Мы ничего не скрываем, зачем нам проблемы с милицией? Если пассажир интересуется тарифами и спрашивает, во сколько обойдется поездка, водитель сообщает. Не спрашивает — водитель сам не говорит, мы считаем, что значит пассажир посмотрел, увидел и все понял. Но никто насильно их в салон не усаживает.

Водители, которые работают в «Киттакс» сами выбирают тарифы, по которым они будут работать.





— Если заказы берешь от диспетчера, где тарифы на перевозку ниже, то работать надо целый день, пробеги у авто очень большие. Те, кто работает от борта, могут выполнить одну перевозку в день и на этом смена закончилась. У таких авто пробег в месяц около 300 км, чтобы машина работала прибыльно, надо использовать другой тариф, каким он будет решал я, как руководитель.

Например, прибыль на минивэне Вадима была 280%, на легковом авто — 50%. Однако сейчас, когда Вадим уволился, тарифы, по которым он ездил, компания больше не применяет.

В качестве представителя общественности в суде выступил председатель Октябрьской районной организации Минска «Белая Русь» Максим Крупейченко.

— Перевозки пассажиров такси, которые заканчиваются огромными суммами, не редкость в нашем районе — ведь на нашей территории вокзал, аэропорт. В общественную приемную начали жаловаться граждане на тарифы перевозчиков. Вся эта ситуация негативно отражается на всей сфере перевозок пассажиров. А ведь впереди у нас II Европейские игры…

По ходатайству истца в суд будут вызваны пассажирка, которую авто работающее на «Киттакс» перевезла по «прибыльным» тарифам, уволенный водитель Вадим.

Заседание продолжится на следующей неделе.

Если вы или ваши знакомые ездили на такси фирмы «Киттакс», заплатили за это большую сумму, чем остались недовольны — напишите нам на почту info@rozp.by.