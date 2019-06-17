ОффТОП: собаки научились строить глазки, чтобы нравиться людям

Источник материала: Новости Дзержинска

Собаки развили глазные мышцы, чтобы суметь состроить такое выражение, которое понравится человеку, считают ученые из Великобритании и США.

Глазные мышцы собак эволюционировали таким образом, чтобы позволить животному состроить выражение мордочки, которое нравится человеку, пишут в совместном исследовании американские и британские ученые, сообщает BBC.

Маленькая лицевая мышца позволяет глазам собаки имитировать «детское» выражение, которое вызывает желание позаботиться о них. После одомашнивания, в отличие от волков, собаки развили мускулатуру, которая позволяет им приподнимать бровь.

В эволюционном плане изменения в лицевых мышцах собак были «удивительно быстрыми», пишет соавтор исследования профессор Энн Берроуз из Университета Дюкесн в США.

Когда собаки совершают движение бровями, у людей возникает желание ухаживать за ними, говорится в исследовании, соавтором которого является доктор Джулиана Камински из Университета Портсмута. Такие «щенячьи глаза» помогли домашним собакам сблизиться с людьми.

Двигая бровями, собаки могут создать «иллюзию человеческого общения», пишут исследователи. Это мышечное движение позволяет собачьим глазам «казаться большими, более детскими, а также напоминает движение, которое люди производят, когда им грустно».

Предыдущие исследования показали, что собаки чаще используют такое выражение глаз, когда человек смотрит на них, то есть это поведение предназначено именно для людей.

Профессор Бриджит Уоллер из Университета Портсмута делает еще более широкий вывод и отмечает, что исследование демонстрирует, насколько важным может быть выражение лица в социальном взаимодействии в целом.



