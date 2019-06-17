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Скульптуры котов и индивидуальный дизайн. Смотрите, как выглядит дом Лаймы Вайкуле за 4,5 млн евро

18.06.2019 18:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Роскошный дом известной советской и латвийской певицы Лаймы Вайкуле расположен на проспекте Булдуру в Юрмале. Несмотря на недавние слухи о продаже особняка, семья певицы по-прежнему живет в нем. Delfi показывает, как выглядит этот дом.


Познакомиться с домом Лаймы можно было на недавно проходившей пресс-конференции, посвященной предстоящему фестивалю «Лайма. Рандеву». Гости смогли прогуляться по территории и саду, прилегающему к дому. Для многих это была возможность заглянуть в особняк знаменитой певицы.






По обнародованным в прошлом году данным, эксперты оценили юрмальскую недвижимость певицы в 4,5 млн евро. В описании на портале Royal Real Estate, где было размещено предложение о продаже особняка, говорилось, что дизайн разрабатывался лучшими архитекторами и самой хозяйкой, вложившей в дом свою индивидуальность и элегантность.





Здесь все продумано до мелочей — от эксцентричных скульптур в саду до привезенных из Киото колокольчиков на ветках деревьев и небольшого пруда с рыбами.

 
Теги: знакомства
 
 
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Несмотря на недавние слухи о продаже особняка, семья певицы по-прежнему живет в нем.
 
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