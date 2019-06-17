Скульптуры котов и индивидуальный дизайн. Смотрите, как выглядит дом Лаймы Вайкуле за 4,5 млн евро

Источник материала: Tut.by

Роскошный дом известной советской и латвийской певицы Лаймы Вайкуле расположен на проспекте Булдуру в Юрмале. Несмотря на недавние слухи о продаже особняка, семья певицы по-прежнему живет в нем. Delfi показывает , как выглядит этот дом.





Познакомиться с домом Лаймы можно было на недавно проходившей пресс-конференции, посвященной предстоящему фестивалю «Лайма. Рандеву». Гости смогли прогуляться по территории и саду, прилегающему к дому. Для многих это была возможность заглянуть в особняк знаменитой певицы.





















По обнародованным в прошлом году данным, эксперты оценили юрмальскую недвижимость певицы в 4,5 млн евро. В описании на портале Royal Real Estate, где было размещено предложение о продаже особняка, говорилось, что дизайн разрабатывался лучшими архитекторами и самой хозяйкой, вложившей в дом свою индивидуальность и элегантность.

















Здесь все продумано до мелочей — от эксцентричных скульптур в саду до привезенных из Киото колокольчиков на ветках деревьев и небольшого пруда с рыбами.