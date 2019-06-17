Satisfaction. «Белмаш» выпустил видео, в котором обнажённые девушки работают за станками

Источник материала: KYKY

Могилевский завод «Белмаш» опубликовал видео, в котором девушки с минимумом одежды работают у станков, пока на фоне играет хит нулевых «Satisfaction». Концепцию клипа предприятие объяснило аномальной жарой в Беларуси.

Видео «залили» на платформу YouTube. В описании авторы объяснили, что в начале июня погода в нашей стране плохо себя чувствовала: воздух нагревался почти до рекордных +35°C. Поэтому женщины, работающие в компании, потребовали у руководства обновить правила дресс-кода. И администрация согласилась: теперь на заводе можно увидеть девушек, которые тестируют деревообрабатывающие станки в купальниках. С защитой, говорят, все в порядке: работницы надевают фартук, очки и перчатки. Правило действует только в том случае, когда температура превышает +27°C. Если эксперимент удастся, следующими оголятся мужчины.

Несмотря на то, что видео похоже на пранк, сам «Белмаш» на голубом глазу говорит, что инновация резко повысила производительность труда. «Главное – результат и эффективность хозяйственной деятельности», – пояснили на предприятии.