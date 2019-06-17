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Лунный календарь на 19 июня: день, в котором хочется жить постоянно
Источник материала: СТВ
19 июня – 16-ый лунный день. Время чистоты и гармонии. Особенно в это время удаётся уборка. Если другую работу можно отложить – лучше отдохните: поспите подольше, погуляйте. На рабочем месте от ваших усилий в эти сутки всё равно особой пользы не будет.
Хороший день для общения с семьёй и друзьями, поездок на природу.
Постарайтесь провести день как можно тише, в прямом смысле: не кричите, не слушайте громкую музыку.
Из физических нагрузок благоприятны занятия вроде йоги и дыхательной гимнастики.
Постарайтесь не есть грибы и пищу животного происхождения, не пейте спиртных напитков. Очень полезными станут продукты, содержащие железо.
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19 июня – 16-ый лунный день. Время чистоты и гармонии. Особенно в это время удаётся уборка. Если другую работу можно отложить – лучше отдохните: поспите подольше,...
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