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«Есть за кем стремиться и с кого брать пример»: ожидания юных спортсменов от II Европейских игр
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В преддверии вторых Европейских игр многие начинающие спортсмены мечтают встретить тех, кто является для них примером и вдохновляет на победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, воспитанница Могилевского училища олимпийского резерва Анастасия Андреева уже сегодня ждет минские старты. Наибольший интерес вызывают соревнования по легкой атлетике.
Анастасия Андреева, воспитанница Могилевского училища олимпийского резерва:
Занимается легкой атлетикой профессионально Анастасия с 10 лет. Сейчас девушка планирует стать тренером, и потому напутствие суперпрофессионала ей очень пригодится.
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Новости Беларуси. В преддверии вторых Европейских игр многие начинающие спортсмены мечтают встретить тех, кто является для них примером и вдохновляет на победы,...
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