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«Столица» и ВРЗ играют в финале чемпионата Беларуси по мини-футболу. Видеотрансляция
Источник материала: Tut.by
В финальной серии чемпионата Беларуси по мини-футболу играют минская «Столица» и гомельский ВРЗ. Счет в серии — 2:1 в пользу столичной команды.
Финальная серия в белорусском мини-футболе идет до трех побед. Если «Столица» сегодня выиграет, то станет чемпионом Беларуси.
Первые два матча минчане выиграли, но в третьей игре в Гомеле ВРЗ крупно победил — 4:1, и серия вернулась в Минск.
Если сегодня выиграет гомельский ВРЗ, серия продлится до пяти матчей.
Видеотрансляция:
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Если «Столица» сегодня выиграет, то станет чемпионом Беларуси.
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