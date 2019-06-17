«Столица» и ВРЗ играют в финале чемпионата Беларуси по мини-футболу. Видеотрансляция

Источник материала: Tut.by

В финальной серии чемпионата Беларуси по мини-футболу играют минская «Столица» и гомельский ВРЗ. Счет в серии — 2:1 в пользу столичной команды.

Финальная серия в белорусском мини-футболе идет до трех побед. Если «Столица» сегодня выиграет, то станет чемпионом Беларуси.

Первые два матча минчане выиграли, но в третьей игре в Гомеле ВРЗ крупно победил — 4:1, и серия вернулась в Минск.

Если сегодня выиграет гомельский ВРЗ, серия продлится до пяти матчей.

Видеотрансляция: «Столица»