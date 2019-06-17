Фан-зоны готовы к старту II Европейских игр

Источник материала: Mir24.TV Belarus

До старта II Европейских игр остаются считанные дни. В Минске все готово к этому спортивному празднику. Открываются фан-зоны, в магазины поступают сувениры. Сегодня в центр столицы Беларуси прибыл факел с огнем игр, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.

Факел Европейских игр зажгли в Минске от специальной лампады, в которой «Пламя мира» хранится между этапами. За четыре месяца с момента зажжения огонь Европейских игр преодолел тысячи километров, побывал во многих белорусских городах. Наступил черед столицы. Старт эстафеты у Национальной библиотеки, длина маршрута 11 километров. За два часа «Пламя мира» доставили в самый центр белорусской столицы – на Октябрьскую площадь. Олимпийские чемпионы, космонавт Олег Новицкий и знаменитые артисты с удовольствием приняли участие в эстафете огня.

«Для меня честь сделать это, я рада быть частью соревнований», – поделилась биатлонистка, олимпийская чемпионка в эстафете Надежда Скардино.

«Приятно, что позвали на такое мероприятие. Мы показали, что умеем проводить спортивные праздники – чемпионат мира по хоккею, например. Думаю, сейчас тоже все пойдет на высшем уровне», – сказал артист Тима Белорусских.

Идут последние приготовления и в фан-зонах, где тысячи болельщиков смогут следить за соревнованиями. Таких зон будет 10. Организаторы предложат зрителям и разнообразные фестивальные программы.

«Такого фестиваля еще не было. Будет больше 700 артистов, разные коллективы. ЛСП, Лигалайз, Tony Tonite, «Без билета», – отмечает организатор фестивальной зоны II Европейских игр Ольга Коробчиц.

До начала соревнований еще несколько дней, и болельщики используют свободное время на поиск сувениров. Выбор богатый: от брендированных часов и посуды до спортивной одежды с символикой Европейских игр.

«Активно покупают фуфайки и джемперы. Я так понимаю, что будут болеть семьями за наших спортсменов», – говорит начальник отдела трикотажных товаров Татьяна Мартинчик.

Болеть лучше всего на трибунах. Билеты еще есть в наличии. Их можно купить и в кассах, и на официальном сайте игр. Правда, нужно поторопиться, ведь желающих их приобрести с каждым днем становится все больше.