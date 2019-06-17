ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фан-зоны готовы к старту II Европейских игр

18.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

До старта II Европейских игр остаются считанные дни. В Минске все готово к этому спортивному празднику. Открываются фан-зоны, в магазины поступают сувениры. Сегодня в центр столицы Беларуси прибыл факел с огнем игр, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.

Факел Европейских игр зажгли в Минске от специальной лампады, в которой «Пламя мира» хранится между этапами. За четыре месяца с момента зажжения огонь Европейских игр преодолел тысячи километров, побывал во многих белорусских городах. Наступил черед столицы. Старт эстафеты у Национальной библиотеки, длина маршрута 11 километров. За два часа «Пламя мира» доставили в самый центр белорусской столицы – на Октябрьскую площадь. Олимпийские чемпионы, космонавт Олег Новицкий и знаменитые артисты с удовольствием приняли участие в эстафете огня. 

«Для меня честь сделать это, я рада быть частью соревнований», – поделилась биатлонистка, олимпийская чемпионка в эстафете Надежда Скардино.

«Приятно, что позвали на такое мероприятие. Мы показали, что умеем проводить спортивные праздники – чемпионат мира по хоккею, например. Думаю, сейчас тоже все пойдет на высшем уровне», – сказал артист Тима Белорусских.

Идут последние приготовления и в фан-зонах, где тысячи болельщиков смогут следить за соревнованиями. Таких зон будет 10. Организаторы предложат зрителям и разнообразные фестивальные программы. 

«Такого фестиваля еще не было. Будет больше 700 артистов, разные коллективы. ЛСП, Лигалайз, Tony Tonite, «Без билета», – отмечает организатор фестивальной зоны II Европейских игр Ольга Коробчиц.

До начала соревнований еще несколько дней, и болельщики используют свободное время на поиск сувениров. Выбор богатый: от брендированных часов и посуды до спортивной одежды с символикой Европейских игр. 

«Активно покупают фуфайки и джемперы. Я так понимаю, что будут болеть семьями за наших спортсменов», – говорит начальник отдела трикотажных товаров Татьяна Мартинчик.

Болеть лучше всего на трибунах. Билеты еще есть в наличии. Их можно купить и в кассах, и на официальном сайте игр. Правда, нужно поторопиться, ведь желающих их приобрести с каждым днем становится все больше.



ДРУГИЕ НОВОСТИ СПОРТА
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На 10 площадках гости смогут следить за соревнованиями и участвовать в разнообразных фестивальных программах.
 
Новости дня
Новости разные
 
Мінскія матацыклісты перадалі ў ДАІ п'янага кіроўцу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика