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Фан-зоны готовы к старту II Европейских игр
18.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
До старта II Европейских игр остаются считанные дни. В Минске все готово к этому спортивному празднику. Открываются фан-зоны, в магазины поступают сувениры. Сегодня в центр столицы Беларуси прибыл факел с огнем игр, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.
Факел Европейских игр
«Для меня честь сделать это, я рада быть частью соревнований», – поделилась биатлонистка, олимпийская чемпионка в эстафете Надежда Скардино.
«Приятно, что позвали на такое мероприятие. Мы показали, что умеем проводить спортивные праздники – чемпионат мира по хоккею, например. Думаю, сейчас тоже все пойдет на высшем уровне», – сказал артист Тима Белорусских.
Идут последние приготовления и в фан-зонах, где тысячи болельщиков смогут следить за соревнованиями. Таких зон будет 10. Организаторы предложат зрителям и разнообразные фестивальные программы.
До начала соревнований еще несколько дней, и болельщики используют свободное время на поиск сувениров. Выбор богатый: от брендированных часов и посуды до спортивной одежды с символикой Европейских игр.
«Активно покупают фуфайки и джемперы. Я так понимаю, что будут болеть семьями за наших спортсменов», – говорит начальник отдела трикотажных товаров Татьяна Мартинчик.
Болеть лучше всего на трибунах. Билеты еще есть в наличии. Их можно купить и в кассах, и на официальном сайте игр. Правда, нужно поторопиться, ведь желающих их приобрести с каждым днем становится все больше.
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На 10 площадках гости смогут следить за соревнованиями и участвовать в разнообразных фестивальных программах.
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