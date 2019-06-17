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Стало известно, сколько иностранцев приехали в Беларусь по безвизу

18.06.2019 18:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Около 244 тысяч туристов посетили Беларусь через Национальный аэропорт Минск с начала действия указа о безвизе, который был подписан 9 января 2017 года. Об этом сообщает БелТА.

Как рассказала представительница Министерства спорта и туризма Марина Масташова, положительные результаты от безвиза «не заставили себя ждать».

«По состоянию на 6 июня текущего года через Национальный аэропорт Минск к нам прибыли 243 тыс. 955 человек из 71 страны мира», – сказала Марина Масташова.

Топ-10 стран, из которых чаще всего в Беларусь прибывают туристы по безвизу, возглавляет Германия (более 40 тыс. туристов). В десятку также вошли Италия (чуть более 22 тыс.), Польша (21,8 тыс.), США (16,8 тыс.), Великобритания (16,7 тыс.), Франция (11,39 тыс.), Латвия (около 8,9 тыс.), Нидерланды (8,6 тыс.), Швеция (7,8 тыс.) и Литва (7,1 тыс.).


Либерализация визового режима, по словам чиновницы, позволила нарастить и количество прибытий иностранных туристов через специальные туристические зоны.

Напомним, в 2017-ом Беларусь ввела 5-дневный безвиз, а в июле 2018-го он был увеличен до 30 дней. В текущем году в феврале власти говорили о 200 000 иностранцев, воспользовавшихся безвизом.

 
Теги: Минск
 
 
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Около 244 тысяч туристов посетили Беларусь через Национальный аэропорт Минск с начала действия указа о безвизе, который был подписан 9 января 2017 года. Об этом...
 
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