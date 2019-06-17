Коровы ни при чем. Повышение уровня метана в атмосфере грозит экологической катастрофой

Глобальное потепление, парниковый эффект, таяние ледников — все это непременно ассоциируется с чрезмерным количеством выбросов углекислого газа, которые человек массово производит на Земле.









Phys.org , за 100 лет одна молекула метана в атмосфере нашей планеты нагревает ее в 28−36 сильнее, чем молекула углекислого газа. Но, еще более опасным для климата планеты веществом является метан. Как пишет издание, за 100 лет одна молекула метана в атмосфере нашей планеты нагревает ее в 28−36 сильнее, чем молекула углекислого газа.





Если с углекислым газом в последнее время начали бороться активнее и вроде как добились снижения его выбросов, то более опасный метан, который создает еще больший парниковый эффект, только продолжает расти. Согласно новому исследованию, которое на днях опубликовали в журнале Science, количество метана увеличилось от 1775 миллиардных долей в 2007-м до 1850 миллиардных долей в 2017-м.





Да, метан разлагается в атмосфере быстрее, чем углекислый газ, но количество его выбросов только продолжает расти, вопреки действиям человека. В рамках Парижских климатических соглашений мировое сообщество обязалось не допустить глобального повышения температуры более, чем на два градуса Цельсия. Для этого выбросы метана должны были начать сокращаться еще с 2010-го, хотя в последние годы количество этого вредного газа в атмосфере стремительно увеличивается.









Главная проблема в том, что сейчас ученые не могут определить основные источники производства метана на Земле. Кроме коров и травоядных, у которых метан является продуктом жизнедеятельности, люди выбрасывают метан при добыче природных газов, угля и в агрокультурах.





Кроме этого, серьезным источником метана могут быть изменения в экосистеме Земли. К примеру, пару месяцев назад ученые из Бристольского университета доказали, что тающие ледники Гренландии выделяют метан, который имеет в десятки раз больший парниковый потенциал, чем углекислый газ.





А из-за изменений в химической структуре атмосферы, процесс разложения метана может стать гораздо дольше, что вызовет цепную реакцию в виде таяния ледников, глобального повышения уровня моря, засухи и т. д.