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Facebook запускает собственную криптовалюту Libra
Источник материала: Партизан
Криптовалюта под названием Libra станет шагом компании Facebook за пределы социальных сетей в электронную коммерцию и глобальные платежи.
Компания Facebook во вторник, 18 июня, объявила о планах запустить собственную криптовалюту под названием Libra, информирует агентство Reuters.
Криптовалюта Libra станет шагом компании за пределы соцсетей в электронную коммерцию и глобальные платежи. Как пишет
Также интернет-гигант Facebook создал дочернюю компанию Calibra, которая будет предоставлять цифровые "кошельки" для того, чтобы накапливать, пересылать и тратить новую криптовалюту. Calibra будет сопряжена с мессенджерами Facebook Messenger и WhatsApp, которыми уже пользуются более миллиарда человек.
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Криптовалюта под названием Libra станет шагом компании Facebook за пределы социальных сетей в электронную коммерцию и глобальные платежи.
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