Евросоюз не отменит санкции против РФ до возвращения Крыма Украине

Канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель заявила, что ЕС не отменит санкции, пока Россия не вернет Крым в состав Украины. Об этом Меркель сказала на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине, которая транслировалась одним из украинских телеканалов.

Она сообщила, что обсуждала с Зеленским вопрос восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.





Канцлер ФРГ напомнила, что в отношении Донбасса "в последнее время достигнут прогресс". При этом, в контексте Донбасса она заявила, что речь пока идет не об усилении санкций, а об их продлении.









"Мы считаем, что Совет ЕС должен достичь единства и принять это единогласно", - сказала Меркель.





Также она приветствовала инициативы Зеленского по улучшению гуманитарной ситуации в Донецкой и Луганской областях, а также по выполнению Минских соглашений. В то же время Меркель подчеркнула, что "санкции не будут отменены, пока Крым не будет возвращен в Украину".





Глава немецкого правительства заверила, что ФРГ поддерживает Украину в вопросе восстановления территориальной целостности.