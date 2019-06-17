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В адрес Платини не выдвинуто никаких обвинений

18.06.2019 17:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший президент УЕФА Мишель Платини не проходит обвиняемым в расследовании коррупции при выборе страны-хозяйки чемпионата мира-2022.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя французской прокуратуры.

Полиция задержала Платини, чтобы допросить его в рамках расследования коррупции при выборе страны-хозяйки турнира. Уточняется, что Платини не был арестован: в адрес бывшего главы УЕФА не предъявлено никаких обвинений.

Ранее 18 июня Independent сообщила об аресте Платини в пригороде Парижа.

Возможные нарушения при выборе страны-хозяйки ЧМ-2022 стали объектом расследования внутри Международной федерации футбола (ФИФА). Дачи взяток выявлено не было.

 
 
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Бывший президент УЕФА Мишель Платини не проходит обвиняемым в расследовании коррупции при выборе страны-хозяйки чемпионата мира-2022.
 
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