В адрес Платини не выдвинуто никаких обвинений

Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя французской прокуратуры.





Полиция задержала Платини, чтобы допросить его в рамках расследования коррупции при выборе страны-хозяйки турнира. Уточняется, что Платини не был арестован: в адрес бывшего главы УЕФА не предъявлено никаких обвинений.





Ранее 18 июня Independent сообщила об аресте Платини в пригороде Парижа.





Возможные нарушения при выборе страны-хозяйки ЧМ-2022 стали объектом расследования внутри Международной федерации футбола (ФИФА). Дачи взяток выявлено не было.

