Около 1 тыс. спортсменов уже прибыли в Минск для участия во II Европейских играх

Источник материала: Интерфакс

В Национальный аэропорт "Минск" с интервалом в 15-20 минут прибывают рейсы с командами-участниками II Европейских игр, сообщаает Минская региональная таможня.

"Около 1 тыс. спортсменов из Хорватии, Турции, Грузии, Азербайджана, Армении, Боснии и Герцоговины, Болгарии, Словении, Австрии, Румынии, Албании, России, Эстонии, Финляндии, Украины, Испании, Польши и других стран прилетели сегодня в нашу страну", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, несмотря на ввоз спортинвентаря и спортивного оружия, которое требует обязательного контроля, проведение таможенных операций не превысило 3 минут