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Мотоциклисты помогли ГАИ задержать пьяного водителя
Источник материала: Интерфакс
Мотоциклисты заблокировали проезд нетрезвому водителю и передали его сотрудникам ГАИ.
"16 июня 2019 года около 2 часов ночи на пересечении ул. Энгельса и пр. Независимости был задержан водитель автомобиля "BMW", мужчина 1989 года рождения, управлявший вышеуказанным транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения",- говорится в сообщении ГАИ.
В ведомстве рассказали, что, двигаясь по пр. Независимости, мужчина совершил столкновение по касательной траектории с автомобилем "Kia Rio", однако не остановился и продолжил движение. Его поведение было замечено следовавшими в попутном направлении мотоциклистами, которые заблокировали ему проезд и вызвали сотрудников милиции.
Прибывший на место экипаж ГАИ задержал нетрезвого водителя. Автомобиль был доставлен на штрафстоянку.
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Мотоциклисты заблокировали проезд нетрезвому водителю и передали его сотрудникам ГАИ. "16 июня 2019 года около 2 часов ночи на пересечении ул. Энгельса и пр....
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