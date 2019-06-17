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Российские, сербские и белорусские десантники уничтожили на учениях лагерь условных боевиков

18.06.2019 18:10 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Десантники из России, Беларуси и Сербии на полигоне "Орешац" под Белградом отработали вопросы блокирования и захвата базы незаконных вооруженных формирований, сообщили в Минобороны России во вторник.

"На полигоне "Орешац" в Республике Сербия, в рамках первого этапа совместного международного учения "Славянское братство - 2019" десантники из России, Сербии и Беларуси отработали вопросы взаимодействия при проведении совместной операции по блокированию и уничтожению базы незаконных вооруженных формирований", - сказали в министерстве.

По замыслу учения, десантники при огневой поддержке боевых машин десанта БМД-2 ВДВ России, БРДМ и специальных автомобилей сербской армии блокировали и уничтожили лагерь незаконного вооруженного формирования.

Всего в учениях во вторник на полигоне "Орешац" было задействовано более 100 военнослужащих и свыше 10 единиц военной техники. Всего в плановом совместном сербско-белорусско-российском учении в рамках международного военного сотрудничества принимает участие порядка 600 военнослужащих.

 
 
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Десантники из России, Беларуси и Сербии на полигоне "Орешац" под Белградом отработали вопросы блокирования и захвата базы незаконных вооруженных формирований,...
 
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