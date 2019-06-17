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Корью в Украине с начала года заболели более 54 тыс. человек, Минздрав продолжает фиксировать новые вспышки
Источник материала: Интерфакс
В Украине с начала 2019 года корью заболели 54065 человек, из них 28626 детей, сообщается на сайте Министерства здравоохранения со ссылкой на данные Центра общественного здоровья (ЦОЗ).
Согласно сообщению, с 7 по 12 июня 2019 года корью заболели 967 человек, в том числе 531 ребенок.
За отчетную неделю больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Киевской (110 больных, из них 64 ребенка), Харьковской (97/34), Тернопольской (80/57), Львовской (64/37) областях и Киеве (87/40).
Министерство здравоохранения Украины призвало департаменты здравоохранения Ровненской, Закарпатской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей, где наибольшее количество больных корью, усилить меры противодействия болезни и повысить уровень иммунизации.
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Корью в Украине с начала года заболели более 54 тыс. человек, Минздрав продолжает фиксировать новые вспышки
В Украине с начала 2019 года корью заболели 54065 человек, из них 28626 детей, сообщается на сайте Министерства здравоохранения со ссылкой на данные Центра общественного...
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