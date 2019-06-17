Российские военные сообщили об отправке техники ракетной бригады на торжества в Минск

Источник материала: Интерфакс

Российские военнослужащие и боевая техника ракетной бригады примут участие в торжествах 3 июля в Минске по случаю Дня независимости Беларуси, сообщили во вторник в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

"Военнослужащие и боевая техника ракетной бригады гвардейской танковой армии Западного военного округа завершили погрузку на платформы и убыли железнодорожным транспортом в Минск", - говорится в сообщении ЗВО.

В сообщении не уточняется, какая именно боевая техника направлена на парад в Минск. Однако известно, что 112-ая ракетная бригада Первой танковой армии (город Шуя, Ивановская область) оснащена оперативно-тактическими комплексами "Искандер-М".

В начале июня в ЗВО сообщали, что в параде по случаю Дня независимости Беларуси примут участие более 300 военнослужащих, оперативно-тактические комплексы "Искандер-М" и бронетранспортеры БТР-82А.

В сообщении ЗВО отмечается, что 3 июля по главной площади Минска торжественным маршем пройдут более 300 военнослужащих Кантемировской дивизии и Севастопольской отдельной мотострелковой бригады.

"В воздушном строю над столицей Республики Беларусь продемонстрируют групповую слетанность экипажи многоцелевых вертолетов Ми-8, разведывательно-ударных Ка-52, многоцелевых истребителей Су-30 и истребителей-бомбардировщиков Су-34", - сказали в ЗВО.

Первая таковая армия ЗВО воссоздана в 2014 году. Штаб армии располагается в Баковке (Московская область). В составе армии, в частности, Таманская мотострелковая и Кантемировская танковые дивизии, 6-я танковая бригада, 27-я Севастопольская мотострелковая бригада. На вооружении армии находятся танки Т-80, Т-72Б-3, боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортёры БТР-82АМ, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" и др.