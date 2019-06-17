Меркель стало трясти во время встречи с Зеленским

Источник материала: Интерфакс

Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским во время исполнения государственных гимнов двух стран в Берлине.

На распространенном видео отчетливо видно, что канцлера начинает трясти в то время, как она стоит рядом с президентом Украины на красной дорожке перед почетным караулом. Меркель поменяла положение рук несколько раз, однако дрожь продолжалась. Зеленский никак не реагировал на происходящее.

Между тем, после того, как лидеры двух стран продолжили движение по красной дорожке, канцлер Германии уже не дрожала и выглядела обычно.

Позднее на итоговой пресс-конференции Меркель пояснила, что дрожь была связана с обезвоживанием из-за жары - в Берлине во вторник температура превысила 30 градусов.