20 июня — Единый день информирования

Источник материала: Вороновская газета

Для обсуждения выносятся темы: «Победа. Независимость. Память» (к 75-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков); «Влияние пьянства и алкоголизма на здоровье населения».

Областная информационно-пропагандистская группа встретится с трудовым коллективом Вороновского филиала Гродненского облпотребобщества (10.00, зал заседаний).

Районные группы побывают в трудовых коллективах филиала «Автомобильный парк №14 г.п. Вороново» ОАО «Гроднооблавтотранс» (8.30, зал заседаний автопарка); Вороновского отдела Департамента охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь (10.00, зал заседаний отдела охраны); ГУО «Беняконская средняя школа» (12.30, актовый зал школы); ГУ «Вороновский районный центр гигиены и эпидемиологии» (15.00, зал заседаний ГУ «Вороновский райЦГЭ»).

В рамках Единого дня информирования пройдет сельский сход граждан по теме «Безопасность жизнедеятельности и профилактика пьянства на территории Заболотского сельсовета» (8.00, аг. Заболоть, Дом механизатора).