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В Солигорском районе ввели временный запрет на посещение лесов.

18.06.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


12 июня 2019 22:12 1983

В Солигорском районе ввели временный запрет на посещение лесов.

Автор: Эдуард Кидяев.

C 12.06.2019 В Солигорском районе начал действовать временный запрет на посещение лесов.  Запрет касается нахождения граждан на территории лесного фонда и торфяников,  въезд физических лиц в леса на автомобилях. 

В Солигорском районе ввели временный запрет на посещение лесов.

В связи с установившимся 3-им классом пожарной опасности вступает в силу Решение № 644 от 25.04.2019г. Солигорского районного исполнительного комитета, о временном запрете на посещение лесов и торфяников Солигорского района.

В Солигорском районе ввели временный запрет на посещение лесов.

Статьей 15.29 КоАП за данное нарушение, не повлекшее причинения ущерба, налагается предупреждение или штраф в размере до 25 базовых величин.

В случаях, когда нарушение требований пожарной безопасности в лесах и на торфяниках повлекло уничтожение или повреждение природных богатств, налагается штраф от 25 до 50 базовых величин, в отдельных ситуациях предусмотрена уголовная ответственность.

Источник: ГЛХУ «Старобинский лесхоз»

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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12 июня 2019 22:12 1983 В Солигорском районе ввели временный запрет на...
 
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