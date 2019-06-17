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В Солигорском районе ввели временный запрет на посещение лесов.
18.06.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
12 июня 2019 22:12 1983
В Солигорском районе ввели временный запрет на посещение лесов.
C 12.06.2019 В Солигорском районе начал действовать временный запрет на посещение лесов. Запрет касается нахождения граждан на территории лесного фонда и торфяников, въезд физических лиц в леса на автомобилях.
В связи с установившимся 3-им классом пожарной опасности вступает в силу Решение № 644 от 25.04.2019г. Солигорского районного исполнительного комитета, о временном запрете на посещение лесов и торфяников Солигорского района.
Статьей 15.29 КоАП за данное нарушение, не повлекшее причинения ущерба, налагается предупреждение или штраф в размере до 25 базовых величин.
Источник:
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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12 июня 2019 22:12 1983 В Солигорском районе ввели временный запрет на...
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