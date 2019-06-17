В Солигорском районе ввели временный запрет на посещение лесов.

C 12.06.2019 В Солигорском районе начал действовать временный запрет на посещение лесов. Запрет касается нахождения граждан на территории лесного фонда и торфяников, въезд физических лиц в леса на автомобилях.

В связи с установившимся 3-им классом пожарной опасности вступает в силу Решение № 644 от 25.04.2019г. Солигорского районного исполнительного комитета, о временном запрете на посещение лесов и торфяников Солигорского района.

Статьей 15.29 КоАП за данное нарушение, не повлекшее причинения ущерба, налагается предупреждение или штраф в размере до 25 базовых величин.



В случаях, когда нарушение требований пожарной безопасности в лесах и на торфяниках повлекло уничтожение или повреждение природных богатств, налагается штраф от 25 до 50 базовых величин, в отдельных ситуациях предусмотрена уголовная ответственность.

