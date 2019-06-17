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Лучшие пахари Горецкого района – фото и видео
18.06.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Конкурс профессионального мастерства “Пахарь – 2019” собрал сегодня механизаторов из сельскохозяйственных организаций района. 13 участникам нужно было вспахать за определенное время обозначенный участок земли. Судьи конкурса оценивали глубину и прямолинейность борозды, качество обработки почвы и ряд других параметров.
Победителями конкурса стали Иван Гернут из ОАО “Горецкая РАПТ” на тракторе МТЗ-3022 с 8-корпусными плугами и Игорь Терехов из ОАО “Горецкое” на МТЗ-1221 с четырехкорпусными плугами.
Фото и видео Михаила Левцова
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Конкурс профессионального мастерства “Пахарь – 2019” собрал сегодня механизаторов из сельскохозяйственных организаций района. 13 участникам нужно было вспахать...
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