Вадим Галыгин стал отцом в третий раз









На своей странице в Instagram Вадим Галыгин опубликовал снимок, сделанный в роддоме. На кадре бывший резидент Comedy Club держит на руках новорожденного сына и нежно целует супругу.





Артист также обнародовал имя наследника — Иван.





В комментариях фолловеры поздравили Галыгина со счастливым событием и пожелали здоровья маме и малышу.





Напомним, шоумен вместе с супругой Ольгой Вайнилович воспитывает семилетнего сына Вадима. Также у артиста есть 18-летняя дочь Таисия, которая появилась на свет в первом браке юмориста.