ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусы смогут принять участие в переписи-2019 тремя способами

18.06.2019 19:36 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Можно ответить на вопросы через интернет, посетить стационарный участок или дождаться переписчика у себя дома.

Перепись населения пройдет в октябре этого года. Впервые жители Беларуси смогут заполнить опросные листы самостоятельно через интернет.

Заполнить анкету из 49 вопросов через интернет можно будет с 4 по 18 октября. Желающие смогут заполнить опросные листы за себя, а также за пожилых родственников, сообщает БелТА со ссылкой на Национальный статистический комитет.

Респонденты, заполнившие анкеты онлайн, будут подсчитаны 19-20 октября. По их адресам переписчики ходить не будут.


Второй способ принять участие в переписи – посетить один из стационарных участков, которые будут открыты с 4 по 30 октября.

Третий способ – ждать визита переписчика на дому с 21 по 30 октября.

Опросные листы будут включать 49 вопросов, в том числе о семейном положении, родственных отношениях, непрерывности проживания в населенном пункте, языке (родном и используемом в повседневной жизни), образовании, работе, планировании рождения детей, имеющихся земельных участках.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Можно ответить на вопросы через интернет, посетить стационарный участок или дождаться переписчика у себя дома.
 
Новости дня
Новости разные
 
Буря подняла ил и убила рыбу на крупном озере в Брестской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика