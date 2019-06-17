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Буря подняла ил и убила рыбу на крупном озере в Брестской области

18.06.2019 19:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Ивацевичском районе на озере Выгонощанское вблизи Телехан в ночь с 16 на 17 июня произошел мор рыбы, сообщает пресс-служба Госинспекции охраны животного и растительного мира. Сотрудники инспекции получили информацию об этом от нацпарка «Беловежская пуща», который использует озеро, и сразу же выехали с комиссией на место, чтобы собрать погибшую рыбу и разобраться в причинах мора.

На поверхности озера комиссия обнаружила тушки карасей, карпов, толстолобиков. Анализ воды показал, что количество кислорода в ней нормальное, то есть не его нехватка стала причиной мора. А вот при осмотре самой рыбы было обнаружено, что ее жабры забиты сапропелем — донным илом.

Специалисты пришли к выводу, что причиной гибели рыбы могла быть прошедшая 16 июня в этом районе буря. Дело в том, что озеро Выгонощанское имеет плоское дно и среднюю глубину всего 1,2 метра, дно покрыто сапропелем. Сильный ветер разогнал волны на озере, и они подняли отложения со дна. Сапропель забил дыхательные органы рыб, отчего те погибли.


Рядом с озером потенциальных источников загрязнения не выявлено, взяты анализы воды и почв. После исследования будет сделано окончательное заключение о причине мора рыбы.

Напомним, недавно на нескольких водоемах в разных регионах Беларуси также была зафиксирована гибель рыбы. По мнению инспекции, ее причины были природными, и в первую очередь это сухая и жаркая погода, из-за чего в водоемах снизилось содержание кислорода.


 
 
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В Ивацевичском районе на озере Выгонощанское вблизи Телехан в ночь с 16 на 17 июня произошел мор рыбы, сообщает пресс-служба Госинспекции охраны животного и...
 
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