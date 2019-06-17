Буря подняла ил и убила рыбу на крупном озере в Брестской области

На поверхности озера комиссия обнаружила тушки карасей, карпов, толстолобиков. Анализ воды показал, что количество кислорода в ней нормальное, то есть не его нехватка стала причиной мора. А вот при осмотре самой рыбы было обнаружено, что ее жабры забиты сапропелем — донным илом.





Специалисты пришли к выводу, что причиной гибели рыбы могла быть прошедшая 16 июня в этом районе буря. Дело в том, что озеро Выгонощанское имеет плоское дно и среднюю глубину всего 1,2 метра, дно покрыто сапропелем. Сильный ветер разогнал волны на озере, и они подняли отложения со дна. Сапропель забил дыхательные органы рыб, отчего те погибли.









Рядом с озером потенциальных источников загрязнения не выявлено, взяты анализы воды и почв. После исследования будет сделано окончательное заключение о причине мора рыбы.





Напомним, недавно на нескольких водоемах в разных регионах Беларуси также была зафиксирована гибель рыбы. По мнению инспекции, ее причины были природными, и в первую очередь это сухая и жаркая погода, из-за чего в водоемах снизилось содержание кислорода.



