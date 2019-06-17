Welcome to Belarus: Минск встречает гостей II Европейских игр

Источник материала: Mir24.TV Belarus

До начала II Европейских игр остается всего три дня. В Минск уже начали пребывать иностранные болельщики и журналисты. Как столица Беларуси встречает гостей? Первые впечатления у туристов и представителей СМИ узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

Первые впечатления – самые важные, уверены пограничники. Туристов они встречают на трех языках: английском, немецком, французском. И без лишней волокиты. Для гостей Европейских игр – отдельный коридор.

«Встречаем, конечно же, с улыбкой, с хорошим настроением. Стараемся сделать максимально комфортным их пребывание на границе», – говорит контролер отделения пограничного контроля «Варшавский мост» Анна Биткалюк.

Чтобы попасть в эти дни в страну, необходимы паспорт, билет на соревнования и страховка. По такой упрощенной схеме границу уже пересекли более 700 гостей. Игры европейские, но болельщики едут со всего мира.

Таким «спортивным» безвизом воспользовался австралиец Рок Уиллис. Говорит, здесь прохладнее, чем в родной стране. Но согревает белорусское гостеприимство и ожидание яркого праздника.

«Еда отличная, люди дружелюбные. Чувствую себя, как дома, хоть и за тысячи километров. На границе все улыбаются. Нет проблем», – отметил турист.

В Минск приехали и первые журналисты. До начала соревнований остается всего три дня. Люк Норман готовится работать на передовой – в специальной пресс-команде Европейских игр. Это журналисты, которые будут поставлять последние новости своим коллегам и болельщикам.

«Иногда освещаю зимние виды спорта. Знаю, что у вас хорошие традиции в зимних Олимпиадах. Больше пока ничего не знаю», – признался британский журналист.

Освещать игры приедут журналисты из 52 стран. Для них уже открыли главный пресс-центр на стадионе «Динамо». Здесь есть все для комфортной работы: 200 посадочных мест, беспроводной высокоскоростной интернет и экраны с трансляцией.

«У нас будут транслироваться абсолютно все игры здесь. То есть, если журналист следит за несколькими видами спорта, которые находятся на разных локациях, он может приехать и смотреть здесь», – указала пресс-менеджер стадиона «Динамо» Татьяна Гостева.

Также пресс-центры появятся на всех спортивных объектах города. Везде дежурят волонтеры. Они помогут в работе, подскажут, где можно вкусно поесть и хорошо провести время. Если это время, конечно, найдется. Ведь программа форума насыщенная: более 15 видов спорта за 10 дней.

Ни один новостной повод не будет упущен. Журналисты везде успеют. Во время игр между соревновательными площадками будут курсировать специальные автобусы. Остановки помечены специальными табличками, а проездным билетом станет карта аккредитации.