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Welcome to Belarus: Минск встречает гостей II Европейских игр
18.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
До начала II Европейских игр остается всего три дня. В Минск уже начали пребывать иностранные болельщики и журналисты. Как столица Беларуси встречает гостей? Первые впечатления у туристов и представителей СМИ узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.
Первые впечатления – самые важные, уверены пограничники. Туристов они встречают на трех языках: английском, немецком, французском. И без лишней волокиты. Для гостей Европейских игр – отдельный коридор.
Чтобы попасть в эти дни в страну, необходимы паспорт, билет на соревнования и страховка. По такой упрощенной схеме границу уже пересекли более 700 гостей. Игры европейские, но болельщики едут со всего мира.
Таким «спортивным» безвизом воспользовался австралиец Рок Уиллис. Говорит, здесь прохладнее, чем в родной стране. Но согревает белорусское гостеприимство и ожидание яркого праздника.
В Минск
Освещать игры приедут журналисты из 52 стран. Для них уже открыли главный пресс-центр на стадионе «Динамо». Здесь есть все для комфортной работы: 200 посадочных мест, беспроводной высокоскоростной интернет и экраны с трансляцией.
Также пресс-центры появятся на всех спортивных объектах города. Везде дежурят волонтеры. Они помогут в работе, подскажут, где можно вкусно поесть и хорошо провести время. Если это время, конечно, найдется. Ведь программа форума насыщенная: более 15 видов спорта за 10 дней.
Ни один новостной повод не будет упущен. Журналисты везде успеют. Во время игр между соревновательными площадками будут курсировать специальные автобусы. Остановки помечены специальными табличками, а проездным билетом станет карта аккредитации.
Примерно 30 тысяч гостей
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До старта соревнования осталось три дня. Около 30 тысяч человек посетят страну во время Игр. Основной наплыв ожидается с 20 июня.
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