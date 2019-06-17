С молотка. Аукционный дом Sotheby's продан

Источник материала: СТВ

Новости мира. Аукционный дом Sotheby's ушёл с молотка за почти 4 миллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его новым владельцем стал один из самых богатых людей Франции – миллиардер и коллекционер Патрик Драи.





Sotheby's –один из старейших в мире аукционных домов. Он был основан ещё в XVIII веке. Компания занимается продажей предметов искусства и коллекционирования, а также ювелирных изделий.









После закрытия сделки, Sotheby's собирается забрать свои акции с биржи. Таким образом, спустя 30 лет существования в качестве публичной компании, аукционный дом станет частным.