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С молотка. Аукционный дом Sotheby's продан

18.06.2019 20:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Аукционный дом Sotheby's ушёл с молотка за почти 4 миллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его новым владельцем стал один из самых богатых людей Франции – миллиардер и коллекционер Патрик Драи.

С молотка. Аукционный дом Sotheby's продан

Sotheby's –один из старейших в мире аукционных домов. Он был основан ещё в XVIII веке. Компания занимается продажей предметов искусства и коллекционирования, а также ювелирных изделий.

С молотка. Аукционный дом Sotheby's продан

С молотка. Аукционный дом Sotheby's продан

После закрытия сделки, Sotheby's собирается забрать свои акции с биржи. Таким образом, спустя 30 лет существования в качестве публичной компании, аукционный дом станет частным.

Люди в материале: Патрик Драи
 
 
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Новости мира. Аукционный дом Sotheby's ушёл с молотка за почти 4 миллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его новым владельцем стал один из...
 
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