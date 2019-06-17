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Доходы и зарплаты белорусов продолжают расти

18.06.2019 20:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Реальные располагаемые денежные доходы белорусов, то есть то, что остаётся после уплаты налогов, сборов и взносов скорректированное на размер инфляции, продолжают рост. За январь-апрель плюс 7,6 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В общем объёме этих доходов примерно четверть занимают пенсии, пособия, стипендии и другие выплаты. Две трети приходится на заработную плату, которая, кстати, за тот же отрезок времени увеличилась почти на 8,5 %.

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Реальные располагаемые денежные доходы белорусов, то есть то, что остаётся после уплаты налогов, сборов и взносов скорректированное на размер...
 
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