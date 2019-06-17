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Новости экономики за 18.06.2019

18.06.2019 20:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. БелАЗ отправил ещё пять 130-тонных самосвалов в Узбекистан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Покупки в интернете для белорусов станут более безопасными

Они стали дополнением к 47 единицам техники, отгруженным на горнодобывающие предприятия страны с начала текущего года. Впереди ещё поставки машин грузоподъёмностью до 90 тонн и спецтехники. Благодаря таким объёмам, среди покупателей Узбекистан уверенно держит второе место, уступая только Российской Федерации. Кстати, стало известно, что в России скоро будет организовано собственное производство БелАЗов. Сейчас идут переговоры на уровне правительств.

Новости экономики за 18.06.2019

Таким образом, Жодинский завод станет третьим отечественным машиностроительным предприятием, наладившим выпуск своей техники в соседней стране. Ранее подобные проекты реализовали «Амкодор» и МАЗ.

Доходы и зарплаты белорусов продолжают расти

Люди в материале: Сергей Савицкий
 
 
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Новости Беларуси. БелАЗ отправил ещё пять 130-тонных самосвалов в Узбекистан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Покупки в интернете для белорусов станут...
 
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