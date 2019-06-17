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Покупки в интернете для белорусов станут более безопасными

18.06.2019 20:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Правительство намерено усилить защиту потребителей при покупках в интернете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Готовятся изменения в соответствующее законодательство. Все заказы будут оформляться через корзину, в которой предполагается сохранять историю платежей, покупок, отказов, доставки и так далее. Это позволит исключить многие спорные моменты. К примеру, продавец не сможет повысить цену, из-за того, что за время между заказом и доставкой произошла переоценка товара. Также он будет застрахован от необоснованных претензий со стороны покупателя.

Покупки в интернете для белорусов станут более безопасными

В целом, регулирование интернет-торговли должно сделать рынок более цивилизованным и сократить до минимума количество жалоб.

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Правительство намерено усилить защиту потребителей при покупках в интернете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Готовятся изменения...
 
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