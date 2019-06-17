Президент Беларуси провел экскурсию для президента Египта

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В перерывах между переговорами для главы Египта высокая честь – Президент Беларуси лично проводит экскурсию по Дворцу Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: товарооборот с Египтом свыше 100 млн долларов – это хорошее начало, но не предел

Несколько дней назад здесь открылась фотовыставка «Планета Беларусь» – пейзажи неповторимой красоты – в течение дня гости не раз будут восхищаться нашей страной.











