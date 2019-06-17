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Президент Беларуси провел экскурсию для президента Египта
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В перерывах между переговорами для главы Египта высокая честь – Президент Беларуси лично проводит экскурсию по Дворцу Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Несколько дней назад здесь открылась фотовыставка «Планета Беларусь» – пейзажи неповторимой красоты – в течение дня гости не раз будут восхищаться нашей страной.
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Новости Беларуси. В перерывах между переговорами для главы Египта высокая честь – Президент Беларуси лично проводит экскурсию по Дворцу...
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