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Президент Беларуси провел экскурсию для президента Египта

18.06.2019 20:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В перерывах между переговорами для главы Египта высокая честь – Президент Беларуси лично проводит экскурсию по Дворцу Независимости,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: товарооборот с Египтом свыше 100 млн долларов – это хорошее начало, но не предел

Несколько дней назад здесь открылась фотовыставка «Планета Беларусь» – пейзажи неповторимой красоты – в течение дня гости не раз будут восхищаться нашей страной.

Президент Беларуси провел экскурсию для президента Египта

Президент Беларуси провел экскурсию для президента Египта

Президент Беларуси провел экскурсию для президента Египта

Люди в материале: Александр Лукашенко, Абдель Фаттах аль-Сиси
 
 
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Новости Беларуси. В перерывах между переговорами для главы Египта высокая честь – Президент Беларуси лично проводит экскурсию по Дворцу...
 
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