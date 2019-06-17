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Во время II Европейских игр изменится график работы метро
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Стал известен график работы метро во время II Европейских игр, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В остальные дни метро будет работать по стандартному расписанию, но сократится время прибытия поездов на станции.
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Новости Беларуси. Стал известен график работы метро во время II Европейских игр, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 19 июня и 20 июня ночью поезда...
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