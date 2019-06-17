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Шанахан отозвал свою кандидатуру на пост главы Пентагона, его преемником станет Марк Эспер - Трамп

18.06.2019 20:11 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

И.о. главы Пентагона Патрик Шанахан решил отказаться от борьбы за "постоянный" пост министра обороны, заявил во вторник президент США Дональд Трамп.

"И.о. главы Пентагона Патрик Шанахан проделал прекрасную работу. Но он решил не продолжать процесс утверждения (в должности постоянного главы оборонного ведомства - ИФ), так как хочет уделить больше времени семье", - написал он в своем твитере.

Трамп пояснил, что назначит новым и.о. главы Пентагона Марка Эспера, который до сих пор занимал пост министра сухопутных сил США.

 
 
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И.о. главы Пентагона Патрик Шанахан решил отказаться от борьбы за "постоянный" пост министра обороны, заявил во вторник президент США Дональд Трамп. "И.о. главы...
 
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