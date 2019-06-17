Основная часть поврежденных из-за жары посевов в Беларуси будет пущена на корма

Источник материала: Интерфакс

В целях обеспечения общественного животноводства кормами основная часть поврежденных жарой посевов будет убрана на кормовые цели и пересеяна промежуточными культурами, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

" Неблагоприятно сложившиеся погодные условия первой декады июня, отмеченные превышением температуры на 4,7 градуса (выше на 24%) декадной климатической нормы, наряду с недостатком влаги (295 декадной нормы осадков) привели в ряде регионов к повреждению и гибели посевов", - говорится в сообщении.

по данным метеостанции Гомель, засуха достигла критерия опасного агрометеорологического явления – в течение месяца значимые осадки отсутствовали и сохранялись низкие запасы влаги в почве. В ряде районов Гомельской, местами в восточной части Минской и на юге Могилевской области у зерновых культур отмечено пожелтение, скручивание и засыхание листьев.

По оперативным данным облисполкомов в настоящее время отмечено повреждение 29 тысяч гектаров посевов, в том числе в Гомельской области более 24 тысяч гектаров.

В целях обеспечения общественного животноводства кормами создан республиканский штаб по контролю за ходом подготовки кормов и оказания методологической помощи в регионах.