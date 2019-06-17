ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Медведев и Румас проведут переговоры в Минске 21 июня - пресс-служба правительства РФ

18.06.2019 19:34 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Премьер-министр России Дмитрий Медведев проведёт 21 июня в Минске переговоры с белорусским коллегой Сергеем Румасом и посетит церемонию открытия Европейских игр, сообщает пресс-служба правительства РФ.

"Дмитрий Медведев и Сергей Румас обсудят актуальные вопросы российско-белорусского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, взаимодействия в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве", - отмечается в сообщении.

Кроме того, главы правительства рассмотрят перспективы наращивания интеграции в рамках Союзного государства, информирует пресс-служба.

"Д.Медведев также посетит церемонию открытия Европейских игр, которые пройдут в Беларуси с 21 по 30 июня", - говорится в сообщении.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премьер-министр России Дмитрий Медведев проведёт 21 июня в Минске переговоры с белорусским коллегой Сергеем Румасом и посетит церемонию открытия Европейских игр,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь увеличила экспорт нефтепродуктов в Украину за январь-май на 10,6% до $775 млн
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • легкие кроссовки на лето в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика