Медведев и Румас проведут переговоры в Минске 21 июня - пресс-служба правительства РФ

Источник материала: Интерфакс

Премьер-министр России Дмитрий Медведев проведёт 21 июня в Минске переговоры с белорусским коллегой Сергеем Румасом и посетит церемонию открытия Европейских игр, сообщает пресс-служба правительства РФ.

"Дмитрий Медведев и Сергей Румас обсудят актуальные вопросы российско-белорусского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, взаимодействия в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве", - отмечается в сообщении.

Кроме того, главы правительства рассмотрят перспективы наращивания интеграции в рамках Союзного государства, информирует пресс-служба.

"Д.Медведев также посетит церемонию открытия Европейских игр, которые пройдут в Беларуси с 21 по 30 июня", - говорится в сообщении.