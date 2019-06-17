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Беларусь увеличила экспорт нефтепродуктов в Украину за январь-май на 10,6% до $775 млн
Источник материала: Интерфакс
Экспорт нефтепродуктов из Беларуси в Украину в январе-мае 2019 года в стоимостном выражении составил $775,058 млн, что на 10,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
По данным Государственной фискальной службы, всего в страну нефтепродукты импортированы на сумму $2 млрд 39,106 млн, что на 17,3% больше, чем в январе-мае-2018 ($1 млрд 738,569 млн).
Кроме того, по итогам пяти месяцев Украина экспортировала 295,85 тыс. тонн (+45,1% к январю-маю-2018) нефтепродуктов на общую сумму $132,966 млн (+27,9%).
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Экспорт нефтепродуктов из Беларуси в Украину в январе-мае 2019 года в стоимостном выражении составил $775,058 млн, что на 10,6% больше по сравнению с аналогичным периодом...
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