Председатель Солигорского райисполкома задержан по подозрению в коррупции

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Санкция по данной статье составляет от трех до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества или без конфискации и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.





Преступление имело место в период работы подозреваемого в предыдущей должности, сообщает СК. Ведется расследование.



