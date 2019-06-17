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Председатель Солигорского райисполкома задержан по подозрению в коррупции

18.06.2019 21:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту превышения служебных полномочий (ч. 3 ст 426 УК РБ) в отношении председателя Солигорского райисполкома. Он был задержан вчера.


Фото soligorsk.gov.by

Санкция по данной статье составляет от трех до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества или без конфискации и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Преступление имело место в период работы подозреваемого в предыдущей должности, сообщает СК. Ведется расследование.

Олег Поскробко был назначен председателем Солигорского райисполкома в 2017 году. До этого он с 2015 года работал первым заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства Беларуси при министре Александре Терехове, а перед тем возглавлял администрации Центрального и Фрунзенского районов беларусской столицы в 2009-14 годах. С 2002 по 2009 годы работал в организациях ЖКХ Минска. Начинал трудовую карьеру на стеклозаводе «Неман».

 
Теги: Минск
 
 
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту превышения служебных полномочий (ч. 3 ст 426 УК РБ) в отношении председателя Солигорского райисполкома. Он был...
 
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