Руководство АКБ: Ждем от властей список конкретных нарушений, чтобы устранить их и запустить завод

TUT.BY Какие нарушения выявили на заводе? Почему власти Брестской области приняли решение приостановить строительство аккумуляторного завода? Кто «стоит» за активистами, выступающими против запуска предприятия? Какое превышение выбросов свинца в атмосферу обнаружено на заводе? На эти и другие вопросы журналистам ответило руководство управляющей компании 1АК-Group (ООО «ПАК-управление»), в которую входит ООО «АйПауэр», строящее аккумуляторный завод, пишет





«Эти жалобы — это «потребительский экстремизм»

Напомним, 14 июня председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис подписал распоряжение о приостановке строительства аккумуляторного завода. Но в компании «АйПауэр», строящей завод под Брестом, говорят, что до сих пор не получили разъяснений от властей, на каком основании подписано распоряжение и в чем конкретно состоит претензия.





— «АйПауэр» ждет разъяснений от Брестского облисполкома о конкретных нарушениях, которые легли в основу приостановления строительства, которое, к слову, закончено два месяца назад. 17 июня мы сделали запрос в облисполком насчет «выявленных нарушений» и ждем ответ, — говорят в руководстве компании.





Чтобы прояснить все спорные моменты и дать ответы на претензии противников завода, руководство управляющей компании 1АК-Group (ООО «ПАК-управление») провело пресс-конференцию для журналистов в Республиканском союзе промышленников и предпринимателей в Минске.





Правда, остро высказываться в адрес активистов, выступающих против завода, руководство компании готово не было. На себя эту роль взял председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей Александр Швец. Он считает, что массовые обращения противников завода в рамках закона «Об обращениях граждан» — это «потребительский экстремизм» и закон надо менять.









Фото: rspp.by





— РСПП уже неоднократно говорил, что этот «потребительский экстремизм» с точки зрения жалоб не имеет никаких ограничений: можно двадцать раз проверить компанию, потом напишут еще двадцать обращений и, в соответствии с законодательством, компанию проверят еще раз, даже если жалобы однотипные. Поэтому мы считаем, что законодательство в этой части несовершенно. То есть можно «троллить» [компанию] сколько угодно, — говорит Швец.





Заместитель директора по развитию управляющей компании 1АК-Group Александр Ворон рассказывает, что компания, чтобы стать инвестором и резидентом свободной экономической зоны «Брест», прошла все согласования и экспертизы. И даже больше: изначально компания рассматривала вариант размещения в «Великом камне», а там требования к резидентам гораздо выше.





На весь проект компания потратила 26 миллионов долларов и прошла все общественные обсуждения.









Фото: Станислав Коршунов





— И в конце 2017 года, через год после общественного обсуждения, когда уже вовсю шла стройка, мы получили это общественное «возбуждение». За всем этим последовал ряд судебных разбирательств. Суд признал, что завод строится в соответствии с законом. Но мы получили череду проверок, точнее я бы назвал это «соприкосновение с контрольно-надзорными органами» по факту обращений и заявлений граждан и не только. За год наши четыре компании получили около 200 таких «соприкосновений» с контрольно-надзорными органами. Но мы все прекрасно понимаем, что если бы при таком общественном резонансе в наших компаниях были выявлены какие-то существенные нарушения, то в отношении нас давно были бы приняты радикальные меры. Какие-то нарушения, конечно, были, это неизбежно. Но сегодня мы, группа компаний, живем в режиме постоянных проверок, — говорит Александр Ворон.





Строительство шло, по словам руководства, в установленном законом порядке, завод провел пусконаладочные работы. Сегодня предприятие находится на стадии сдачи в эксплуатацию: на заводе работает приемочная комиссия. Из семи заключений, необходимых для подписания акта приемки, завод получил пять: от Брестского зонального центра гигиены и эпидемиологии, МЧС, Госэнергонадзора, Госпромнадзора, ГАИ. Не хватает лишь заключения Минприроды и Госстройнадзора (последний свое заключение делает на основании всех шести. — Прим. TUT.BY).





Пакет документов для ввода завода в эксплуатацию в госорганы был подан 10 апреля 2019 года. Но после подачи документов руководству пришел запрос от властей: Минприроды из-за общественного резонанса в устной форме попросило («Вы же все понимаете, мы живем в Беларуси», — комментируют эту просьбу в компании) провести повторные дополнительные тесты на соответствие завода экологическим нормам. По словам председателя РСПП Александра Швеца, инвестор был поставлен в сложное положение: не провести тесты он не мог — тогда все решили бы, что он что-то прячет, а согласившись, инвестор поставил себя в более жесткие технологические условия.





— В период пуска-наладки в апреле мы проводили такие тесты, и достигли проектных показателей выбросов. Но Минприроды попросило нас еще раз показать, как это работает, мы согласились и сейчас проводим этим тесты. Хотя с технологической точки зрения это сложно: нет стабильной загрузки всех систем оборудования, это работа рывками, ориентированная под график приезда определенной комиссии: включил-выключил, включил-выключил. Это как в автомобиле стоять в пробке или ехать по трассе: совершенно разный тип работы, объем выбросов и так далее, — объясняет менеджер по корпоративному управлению охраной окружающей среды компании 1АК-Group (ООО «ПАК-управление») Александр Юнкевич.





Повторное тестирование по экологическим нормативам проводилось по 22 пунктам. Из них, как говорит руководство, в «урывочном режиме работы», завод смог подтвердить 21 из 22 пункта. Несоответствие было выявлено по одному источнику выброса свинца — по технологическому участку паста-намазки.





— По данному источнику № 20 у нас получается сверх нормы выброса свинца в атмосферу — 86 граммов в год. Сам выброс свинца в годовом исчислении от завода составляет чуть более 3 килограммов в год, то есть во время тестов мы превысили этот показатель на 86 граммов. Это произошло, потому что, когда мы проводим испытания, у нас нет возможности обеспечить бесперебойную и штатную работу оборудования с полной загрузкой, — объясняет Юнкевич. — При этом в 2017 году, как сообщает Белстат, от всех стационарных источников Беларуси, то есть заводов, производств (без учета автомобилей), в атмосферу было выброшено 8,7 тонны свинца. Свинец есть вокруг нас, он существует. Аккумуляторный завод в Бресте с его запроектированными 3 килограммами выброса — это всего лишь 0,03% от общего объема выбросов в стране.





По словам руководства компании, для отлаживания нормального режима работы завода и выбросов необходимо до полугода. Помимо этого, по закону предусмотрено, что на первый период действия предприятия до двух лет выдается временное проектное разрешение на выбросы. Аккумуляторному заводу в Бресте такое временное разрешение было выдано на год. Предполагается, что когда предприятие будет запущено, проведет инвентаризацию выбросов в «боевых условиях», только тогда ему будет выдано постоянное разрешение исходя из фактических данных.









Фото: Станислав Коршунов





— Надо понимать, что постоянное разрешение, если нормы будут превышены, просто не выдадут, — говорит руководство компании.





На запуск завода после получения заключения от Минприроды и Госстройнадзора уйдет 45 дней. Руководство «АйПауэр» уверяет, что на заводе предусмотрен экологический контроль, который будет отслеживать уровень выбросов. Кроме того, компания готова провести дополнительные экологические мониторинги, чтобы в очередной раз доказать, что «вред» завода преувеличен.





«Мы рулеткой близость сельхозугодий не мерили»

Один из главных аргументов брестских активистов, выступающих против запуска завода, — это близость к предприятию сельхозугодий. Но руководство компании не знает, насколько близко находятся поля.





— Для нашего предприятия установлена санитарно-защитная зона — 500 метров, это зона ограниченного пользования: там запрещено размещение зон отдыха, выращивание определенного ряда сельхозкультур. При согласовании размещения нашего объекта все землепользователи были уведомлены о санитарно-защитной зоне, — говорит Александр Юхневич.





Руководство компании считает, что вопрос о санитарно-защитной зоне необходимо адресовать не владельцам завода, а властям, выделявшим участок для строительства предприятия.





— То есть сельхозугодья в километре от завода есть? — еще раз уточнили журналисты.





— Саша, ты приедь в Брест и измерь рулеткой, где ближайшие сельхозугодья, — обратился к Юнкевичу Александр Ворон.





— То есть вам неизвестно, где сельхозугодья?





— Нам вообще все равно, — сказал Ворон.





— Может, они и есть, эти сельхозугодья, но наши коллеги в госорганах, выдавая все разрешения и подтверждения строительства, сказали не переживать за сельхозугодья. Так зачем же сейчас, когда идут передергивания, мы перекладываем этот вопрос на инвестора? — удивляется глава РСПП Александр Швец.





По мнению Швеца, ответ на вопрос, будет загрязнено поле в километре от завода или нет, власть уже дала, выдавая разрешение на строительство. И теперь задача власти состоит лишь в том, чтобы замерить, есть ли выбросы в первый год во время действия временного разрешения.





— Если инвестор выйдет за законодательно разрешенные нормы выбросов, власть имеет право закрыть проект. Есть целая палитра законодательно утвержденных вариантов решения этих вопросов. Но сейчас реальных оснований, с нашей точки зрения, для непринятия завода в эксплуатацию нет, сколько бы ни выкручивались местные органы власти, ни маневрировали между инвестором и недовольными гражданами, которые вроде и «шкода кінуць і гадка з’есці». Понимаете, вот ситуация для местной власти: с одной стороны, инвестору ничего нормального предъявить не могут, с другой — раздражающий фактор этих отдельных организованных граждан, которые манипулируют данными. Если за этими гражданами кто-то стоит, если это элемент, возможно, конкурентной борьбы, пусть определенные службы дадут на это ответ, ведь это элементы экономической безопасности нашей страны. Сегодня они «торпедировали» этого инвестора, а завтра будет так же, как торпедируют наши литовские коллеги БелАЭС. Это же точно такая система, но там на уровне межгосударственном, здесь — на местном. Но мы должны не только БелАЭС защищать, но и «АйПауэр», — говорит Александр Швец.









«Власти заигрывают с гражданами в преддверии выборов»

До распоряжения председателя Брестского облисполкома против завода выступил и мэр Бреста Александр Рогачук. На встрече с активистами и горожанами он заявил, что «оснований для пуска завода нет на данный момент». Руководство компании «АйПауэр» считает, что местная власть ведет себя некомпетентно.





— Уважаемый Александр Степанович, мэр города Бреста, официально к заводу «АйПауэр» не имеет никакого отношения: завод находится в Брестском районе. И Брестский облисполком выдал распоряжение о приостановке строительства завода, хотя строительство уже давно закончено, — удивляется Александр Ворон. — Мы сейчас находимся на стадии приемки завода, не строительства. В обосновании «приостановки строительства» приведена ссылка на письмо Минприроды, которого мы не видели. При этом у губернатора [по закону] есть право приостановить деятельность либо строительство в случае нарушения законодательства до устранения данных нарушений. Но мы не понимаем, на какое письмо ссылается власть, что мы нарушили, какие нам устранить нарушения и как уведомить об этом губернатора. Я надеюсь, что вся эта история не про экологию, а про что-то другое, — говорит Ворон. — Если бы я знал про что, мы бы уже давно ввелись в эксплуатацию.





В компании 1АК-Group не берутся давать оценку действиям Брестского облисполкома и не готовы выдвигать версии, почему власть решила встать на сторону противников запуска завода. А вот председатель РСПП Александр Швец считает, что местная власть «заигрывает» с гражданским обществом накануне выборов. А в результате страна может лишиться успешных инвестиционных проектов, поскольку за «кейсом» аккумуляторного завода наблюдают все потенциальные инвесторы. Швец уверен: если инвестор, пройдя весь путь в соответствии с законодательством, будет «торпедирован» самой местной властью, это даст очень большой отрицательный сигнал инвесторам.





— Если ты не вышел на уровень главы государства и не подписал инвестиционный указ, то есть большие риски любой внештатной ситуации с непонятными последствиями, — говорит Швец. — В преддверии выборов мы видим то, как местная власть боится организованных выступлений граждан и пытается с ними заигрывать. Это крайне опасная с точки зрения поведения будущих инвесторов вещь, это гидра. Мы признаем право граждан усомниться в результатах ОВОСа. Но они сомневались более ста раз, и завод проверили более ста раз, но не нашли оснований закрыть инвестора. И если это так и оснований нет, то надо избавить инвестора от незаконных требований заявителей — для нас это очевидно. И если власть, несмотря на это, все равно с ними заигрывает, местная власть все равно окажется в проигрыше.





Что вообще происходит?

Аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площадь Ленина в Бресте приходят противники строительства аккумуляторного завода, которые общаются и обмениваются последними новостями о строительстве предприятия.





29 апреля 2018 года на окраине Бреста, в парке Воинов-интернационалистов, прошел санкционированный властями митинг «Брестчанки против свинца», на который собралось около двух тысяч человек. С тех пор неоднократные попытки противников строительства завода получить разрешение на проведение митинга успехом не увенчались — городские власти под разными предлогами не давали добро.



