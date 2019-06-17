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Тиме Белорусских пробежать эстафету «Пламя мира» помогла песня

18.06.2019 21:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Эстафета «Пламя мира» продолжает шествие по Минску, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тиме Белорусских пробежать эстафету «Пламя мира» помогла песня

Известные спортсмены, яркие звёзды эстрады, бизнесмены пронесли символ II Европейских игр. Тиме Белорусских пробежать его дистанцию помогла просто песня.

Тиме Белорусских пробежать эстафету «Пламя мира» помогла песня

Тима Белорусских, певец:
Очень классно, позитивно, спортивно – самое главное.

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Люди в материале: Тима Белорусских
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Эстафета «Пламя мира» продолжает шествие по Минску, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Известные спортсмены, яркие звёзды эстрады,...
 
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