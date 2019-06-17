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ЕС подтвердил, что будет расширяться, но темпы зависят от достижений каждого кандидата

18.06.2019 21:29 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Евросоюз подтвердил свою верность политике расширения, приема стран-кандидатов и участниц процесса стабилизизации и ассоциации, но предупредил, что темпы полностью зависят от их приверженности европейским ценностям и темпов политических, экономических и социальных реформ. Они также зависят от собственного развития ЕС, в том числе от его способности "переварить" новых членов.

Совет ЕС во вторник принял к сведению сообщение Еврокомиссии о состоянии политики расширения ЕС и доклады по Черногории, Сербии, Турции, Северной Македонии, Албании, Боснии и Герцеговине и Косово. Эти страны и одна территория либо являются кандидатами в ЕС и ведут переговоры о вступлении, либо имеют с ним соглашения о стабилизации и ассоциации, дающие "европейскую перспективу".

"Совет напоминает, что признание основных европейских ценностей и приверженность им - это выбор и остается важным условием для всех партнеров, стремящихся к членству в ЕС, - говорится в постановлении. - Совет ожидает, что партнеры проявят ответственность и верность европейским ценностям, будут энергично проводить необходимые реформы".

Совет подчеркивает необходимость "честной и строгой обусловленности и принципа собственных заслуг" каждого кандидата. Важно также "обеспечить способность ЕС поддерживать и углублять собственное развитие, включая способность интегрировать новых членов".

Министры иностранных дел стран ЕС рекомендовали странам-партнерам сосредоточиться на коренных реформах в области верховенства права, основных прав и свобод, функционирования демократических институтов, на реформировании государственного управления, а также на экономическом развитии и повышении конкурентоспособности. "Надежный послужной список реализации реформ и конкретные, ощутимые результаты в этих ключевых областях остаются важными для общих темпов переговоров о вступлении".

В оценках состояния отдельных стран на пути подготовки к приему в ЕС отмечаются успехи, но больше проблемы, которые связаны в основном с судебной реформой, свободой слова, борьбой против коррупции. В докладах по Сербии и Косово указывается на недостаточные темпы нормализации отношений и примирения сербов и косоваров.

Самая пессимистическая оценка - в отношении Турции, хотя и оговаривается, что она остается кандидатом в ЕС. "Совет отмечает, что Турция продолжает отходить от Европейского союза, - говорится в постановлении. - Поэтому переговоры о вступлении Турции фактически зашли в тупик...и никакой дальнейшей работы по модернизации Таможенного союза с Турцией не предвидится".

 
 
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Евросоюз подтвердил свою верность политике расширения, приема стран-кандидатов и участниц процесса стабилизизации и ассоциации, но предупредил, что темпы...
 
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